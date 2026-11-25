Más de 1.200 papanoeles sobre ruedas recorrerán las calles de la ciudad de León en la Papanoelada Motera que se celebrará el próximo 12 de diciembre.- AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 papanoeles sobre ruedas recorrerán las calles de la ciudad de León en una nueva edición de la Papanoelada Motera que se celebrará el próximo 12 de diciembre, un evento solidario que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León y que este año persigue recaudar fondos para Aderle (Asociación de Enfermedades Raras y sin Diagnóstico de León).

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, se ha reunido este miércoles con la Asociación Papanoelada Motera, entidad organizadora, y con Aderle para ultimar los detalles de esta octava edición que llenará de motos la ciudad de León.

Según los organizadores, el número de moteros superará los 1.200 de ediciones anteriores y la recaudación de esta ruta solidaria se destinará a proyectos de investigación sobre enfermedades raras, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los papanoeles moteros se concentrarán el 12 de diciembre a las 16.30 horas en la zona de aparcamiento aledaña al Estadio de Fútbol Reino de León, desde donde partirá la ruta en moto a las 18.15 horas. El recorrido pasará por distintas calles de la ciudad hasta el Pabellón Polideportivo La Torre, donde habrá una fiesta con chocolatada, sorteos, música e hinchables para niños y las niñas.

Las entradas para acceder a esta fiesta y participar en las actividades y sorteos programados es de cinco euros y se pueden adquirir en Moto Legio Yamaha, Moto Center Honga, Barbería Macho, Bar Cincinnati, Bar La Pole y Autoescuela Masterleón.