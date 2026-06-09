Los paradores de CyL se convertirán en Puntos Violetas y sus empleados recibirán formación "en pocos meses"

La presidenta de Paradores y la subdelegación del Gobierno, junto a empleados del parador de Segovia. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

SEGOVIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los paradores de Castilla y León se convertirán "en pocos meses" en Puntos Violetas después de completar un proceso en el que los empleados también recibirán la formación necesaria para "detectar, atendender, apoyar y acompañar" a víctimas de violencia machista.

Así lo ha señalado la presidenta de Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, que este mañana ha estado presente en Segovia para sumar a los dos establecimientos de esta provincial --el ubicado en la capital y el de La Granja, en El Real Sitio de San Ildefonso-- a la Rede De Puntos Violentas.

En su atención a medios, Raquel Sánchez ha recordado que el Punto Violeta es un "instrumento" impulsado por el Ministerio de Igualdad para facilitar información sobre cómo detectar y actuar ante un caso de violencia machista, además de atender, apoyar y acompañar a las víctimas.

"Estoy muy satisfecha porque todos los paradores de Castilla y León están ya en ese proceso. Es decir, algunos ya tienen el punto y han hecho la formación sus trabajadores, pero todos los paradores ya están en este proceso y por lo tanto de aquí a pocos meses todos tendrán ya ese Punto Violeta con todos los trabajadores y trabajadoras formados", ha asegurado acompañada de la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda.

Previamente a este encuentro, la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Carmen Meléndez, ha impartido una sesión formativa a trabajadores de Paradores en la provincia, en una jornada a la que asistieron unos 25 empleados. Una formación que ya se ha realizado con otros empleados públicos de la provincia -Subdelegación del Gobierno, Ceneam, Delegación de Economía y Hacienda, Agencia Tributaria, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Muface- con el fin de facilitar su labor como Puntos Violeta.

La subdelegada del Gobierno ha subrayado la importancia de esta medida "para la creación de espacios seguros, donde las víctimas podrán informarse de los recursos que ofrece la Administración General del Estado para luchar contra violencia de género". "La adhesión de los Paradores a la Red de Puntos Violeta es una muestra más de cómo la sociedad en su conjunto debe implicarse activamente en la concienciación y sensibilización de la violencia machista para acabar con ella", ha destacado.

La presidenta de Paradores, por su parte, ha argumentado que esta adhesión a la Red de Puntos Violeta responde al compromiso de la compañía con la construcción de una sociedad "más igualitaria y libre de violencia machista" para destacar que, además, "como empresa pública, Paradores tiene la responsabilidad de ir más allá de su actividad turística y contribuir activamente a la protección de las mujeres, ofreciendo espacios seguros donde cualquier víctima pueda encontrar información, apoyo y acompañamiento".

"Un Punto Violeta no es solo un distintivo, sino una red de personas preparadas para escuchar, orientar y actuar con sensibilidad ante situaciones de violencia machista", ha abundado.

La presidenta de la cadena hotelera pública recordado que más de 60 Paradores forman ya parte de esta red y que el objetivo es extender la iniciativa a todos los establecimientos de la cadena antes de finalizar el año.

El objetivo que se persigue es llegar a los entornos de las víctimas y que toda la población conozca los recursos, servicios y teléfonos a disposición por parte del Estado para la atención a víctimas de cualquier forma de violencia machista.