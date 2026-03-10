Paralización del Ayuntamiento de Olmedo por bajas laborales y un volumen "extraordinario" de solicitud de expedientes

Fachada del edificio del Ayuntamiento de Olmedo. - AYTO OLMEDO

OLMEDO (VALLADOLID), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Olmedo se encuentra en "paralización" de la actividad municipal debido a una situación de un "volumen extraordinario" de solicitud de expedientes, escritos y peticiones administrativas así como al cese voluntario del secretario municipal y la baja laboral de la vicesecretaria.

A través de un comunicado difundido a través de las redes sociales y recogido por Europa Press, el Ayuntamiento informa a los olmedanos de la "grave situación administrativa" que está afectando de manera directa al funcionamiento ordinario del Consistorio.

Según explica en Consistorio, en los últimos meses se ha registrado un incremento de la petición de expedientes y escritos que ha "derivado en una "presión continua sobre el personal técnico y administrativo" del Ayuntamiento.

Al mantenerse esta situación en el tiempo se ha producido "un continuo" cambio de personal en determinados puestos, al no poder soportar "la presión existente" y, en algunos casos, "las denuncias interpuestas por parte de un grupo municipal".

Esto ha provocado la renuncia voluntaria del secretario municipal y la baja laboral de la vicesecretaria por lo que el Ayuntamiento de Olmedo carece del personal "habilitado e imprescindible" para tramitar procedimientos administrativos, y está a la espera de que la Junta proceda a nombrar a las personas que deberán asumir dichos puestos.

Hasta que esto se produzca, el Consistorio ha aseverado que no podrá expedir certificados de empadronamiento, formalizar contratos, organizar las fiestas, la apertura y gestión de las piscinas municipales, firmar convenios con asociaciones, así como otros muchos trámites que requieren preceptivamente la intervención de Secretaría.

"Todo ello supone, en la práctica, una paralización significativa de la actividad municipal", concluye el comunicado del Ayuntamiento.