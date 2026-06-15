Pardo asume Educación con el reto de mantener la excelencia y de afrontar asuntos como la salud mental y el acoso

1096248.1.260.149.20260615122908 La nueva consejera de Educación, María Pardo, jura su cargo como nueva titular de la cartera que mantiene el PP - EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Educación, María Pardo, del PP, ha jurado este lunes su cargo como nueva titular de esta cartera con el reto de mantener la calidad y la excelencia del sistema educativo de Castilla y León y de afrontar asuntos importantes en las aulas como la salud mental y el acoso.

Así lo ha avanzado María Pardo en unas breves declaraciones a los medios de comunicación tras jurar su cargo como consejera de Educación en las que ha tenido palabras de agradecimiento para la "fantástica" labor llevada a cabo por su antecesora en el cargo, Rocío Lucas.

Pardo también ha agradecido la confianza depositada en ella por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que, según ha recordado, se ha marcado como una de las prioridades de la legislatura mantener la excelencia y la calidad en los servicios públicos entre los que la educación es "vital".

"Mi principal objetivo es mantener la Educación entre los niveles primeros y no reducir la excelencia que hemos conseguido en calidad, en equidad y, por supuesto, hay que afrontar los retos nuevos, retos importantes en las aulas, retos importantes en la salud mental, que también preocupa, retos importantes con el acoso", ha explicado en concreto.

Profesora de Derecho Administrativo en la UVA, María Pardo se ha comprometido a escuchar a los profesionales y a los funcionarios "que durante tantos años han servido y han permitido que esta Comunidad Autónoma esté en esos niveles de excelencia, de calidad y de equidad".

Pardo fue la número 1 de la lista del PP por Valladolid en las elecciones del pasado 15 de marzo, para lo que dejó el cargo de directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que ocupaba desde 2019. Entre 2017 y 2019 fue directora general de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.