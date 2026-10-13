Pardo defiende que la lectura permite el desarrollo del pensamiento crítico y es también "un ejercicio de libertad"

La consejera y el director de la Fundación José Manuel Lara con los alumnos premiados. - JCYL

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, y el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, han entregado los reconocimientos a los alumnos premiados en los V Premios 'Mi libro preferido' de Castilla y León, una iniciativa que fomenta el hábito lector entre los estudiantes de ESO

La titular de Educación ha destacado el papel de la lectura en el desarrollo del pensamiento crítico y ha asegurado que "leer es también un formidable ejercicio de libertad".

María Pardo ha defendido acercar la lectura a los jóvenes "desde la curiosidad, la creatividad y el disfrute", y ha agradecido especialmente la implicación de los docentes que "los acompañan y contribuyen cada día a despertar y consolidar su interés por los libros".

En la modalidad textual han sido reconocidos Sara Pérez Fernández, de primero de ESO del IES Asturica Augusta de Astorga (León), por 'He jugado con lobos'; Lara Romero Mateo, de segundo de ESO del IES Virgen del Espino de Soria, por la saga 'Harry Potter'; Xiana Rial Jiménez, de tercero del CEO Coreses (Zamora), por 'Lavinia'; y Samuel Torres Rojo, de cuarto del Colegio La Milagrosa y Santa Florentina de Valladolid, por 'La metamorfosis'.

El certamen incorpora también el pódcast como una forma diferente de acercarse a la literatura, fomentar la oratoria y la expresión, además de compartir la experiencia de la lectura. El primer premio en esta modalidad ha correspondido a Eoin Aparicio e Imanol Vivas, alumnos de cuarto de ESO del IES Valle del Luna de Santa María del Páramo (León), por 'Antonio es siempre todavía'.

El segundo ha sido para Alba Díez Hernando e Irene Martín Muñoz, de cuarto del IES Pinar de la Rubia de Valladolid, por 'Maese Pérez, el organista'.

La jornada ha contado además con un encuentro con Laura Díaz, creadora de contenido literario, quien ha conversado con los jóvenes sobre la importancia de la lectura y ha participado junto al presentador, Martín Luna, en distintas dinámicas con los premiados.