Pardo licitará las obras del centro del barrio de San Lorenzo en Segovia cuando concluya la supervisión técnica

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha asegurado este martes que su departamento licitará de nuevo las obras del centro educativo del barrio de San Lorenzo en Segovia cuando concluya la supervisión técnica de este proyecto que, según ha aseverado, será "un proyecto único" que aglutinará formación profesional, secundaria y bachillerato en un "gran complejo educativo" que contará con una inversión aproximada de 26,5 millones de euros.

Pardo ha reconocido que este proyecto ha sufrido "incumplimientos empresariales" y "una serie de dificultades" derivadas de la naturaleza de la parcela cedida en su día por el Ayuntamiento que gobernaba el Partido Socialista por lo que ha rechazado que los retrasos sean responsabilidad de la Consejería que "padece los retrasos, nunca los provoca".

La consejera de Educación ha respondido de este modo al procurador socialista por Segovia Sergio Iglesias que ha recordado que los segovianos llevan 20 años esperando por este proyecto tras lo que ha exigido fechas concretas.

"Tengo amigos que iban a ir a él --al instituto del barrio de San Lorenzo-- hace veinte años y todavía andamos con este retraso", ha ironizado el procurador socialista que ha recordado que este proyecto nació de una petición del barrio a finales de los años 90 y que el Gobierno socialista cedió la parcela a la Junta en 2009 que no fue aceptada hasta 2015 mientras que la obra no se licitó hasta 2019.

"¿De quién es culpa que en aquel momento ustedes no hiciesen esos estudios que dice usted que está haciendo ahora? ¿De quién es culpa que hace dos años y medio el proyecto se paró y la parcela sigue ahí muerta de risa?", ha preguntado el socialista.

María Pardo ha lamentado la "mala fe" de los argumentos de Sergio Iglesias al que ha recordado que el Ayuntamiento de Segovia no informó en su día de los "numerosos problemas" que presentaba la parcela con "grandes bloques de granito, aguas subterráneas y hasta conducciones municipales en el subsuelo".

Y ha rememorado que la primera empresa contratista abandonó la obra tras haber ejecutado el 5 por ciento mientras que el segundo contrato se firmó en 2022 y fue abandonado en marzo de 2024 tras una ejecución del 12 por ciento, tras lo que en 2024 la Junta tomó "una decisión bastante valiente" de mejora y ampliación para la licitación de un "gran complejo educativo" que hizo necesario contratar y elaborar un proyecto nuevo basado en los actuales estándares de eficiencia energética.