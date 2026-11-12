Pardo reclama para Valladolid "unos candidatos dignos" y exige explicaciones a Ana Redondo por las pulseras

María Pardo. - PP VALLADOLID

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid, María Pardo, ha exigido a la ministra de Igualdad y candidata del PSOE por Valladolid, Ana Redondo, "una explicación inmediata" tras conocerse que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación en el Ministerio de Igualdad por un presunto fraude relacionado con la adquisición de pulseras telemáticas antimaltrato.

Pardo ha definido a Sánchez como "la ministra feminista que lo mejor que ha sabido hacer es desproteger a las mujeres" y así se ha referido a la conocida como ley 'Del sí es sí' "que sirvió para excarcelar anticipadamente a violadores y a maltratadores", después "las pulseras antimaltrato que resultaron ser un fraude y una chapuza" y hoy la UCO que ha entrado en el Ministerio de Igualdad "para investigar un presunto desvío de dinero europeo que tenía que proteger a las mujeres".

Por todo ello, María Pardo ha reclamado "para Valladolid unos candidatos dignos, responsables y de prestigio" porque, según ha aseverado "España no se merece esto pero Valladolid tampoco", a lo que ha añadido que 29 de noviembre los ciudadanos tienen "la oportunidad de cambiar todo esto" y el PP "sí" quiere devolver a "España y a Valladolid la dignidad que se merecen".