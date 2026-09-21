Pardo respalda la educación en el medio rural como vehículo de "cohesión" y garante de la "igualdad de oportunidades"

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha destacado el compromiso de la Junta con la escuela rural como "elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial".

"La Comunidad mantiene un modelo educativo orientado a que el lugar de residencia, las condiciones socioeconómicas o demográficas no condicione el acceso de los alumnos a una educación de calidad", ha detallado la titular del departamento durante su visita al CRA Campos Góticos de Medina de Rioseco (Valladolid).

Pardo ha recordado que los CRA desempeñan un "papel esencial" en este modelo, al mantener la actividad educativa "en pequeñas localidades, acercar los servicios a las familias y ofrecer una atención cercana y personalizada". "Castilla y León mantiene abiertas unidades educativas en el medio rural con tan solo tres alumnos, una medida que supone un importante esfuerzo presupuestario y organizativo para preservar la oferta educativa en el territorio", ha apuntado.

Durante su visita, Pardo ha conocido el funcionamiento del CRA Campos Góticos, cuya actividad se distribuye este curso entre Medina de Rioseco, Peñaflor de Hornija, Villafrechós y Villalba de los Alcores. El centro cuenta con 293 alumnos y 23 grupos: 250 estudiantes se encuentran en la cabecera de Medina de Rioseco, 12 en Peñaflor de Hornija, 15 en Villafrechós y 16 en Villalba de los Alcores, detalla la Junta a través de un comunicado.

En el CRA Campos Góticos, entre las actuaciones realizadas en los últimos años se encuentran la adecuación de la zona de cocina, vestuario y limpieza, en 2023, con una inversión de 15.600 euros, y la sustitución del suelo de caucho del parque infantil en 2025, por 37.468,73 euros.

El CRA Campos Góticos imparte segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. En el curso 2025-2026 se implantó en su cabecera una unidad de Educación Especial, configurada como aula sustitutoria para proporcionar una respuesta adecuada al alumnado cuya propuesta de escolarización corresponde a un centro de Educación Especial o a modalidad combinada. El centro dispone asimismo de aula multisensorial.

El centro mantiene también una apuesta consolidada por el aprendizaje de idiomas, con una sección bilingüe en inglés desde el curso 2010-2011 y un auxiliar de conversación durante el presente curso escolar.

La apuesta por los servicios educativos en el medio rural alcanza también al primer ciclo de Infantil. En Medina de Rioseco, la Escuela Infantil Virgen de Castilviejo cuenta este curso con cinco unidades subvencionadas dentro de la oferta gratuita de 0 a 3 años, con una financiación prevista de 220.601,70 euros entre las anualidades 2026 y 2027.

La visita al CRA Campos Góticos ha permitido poner en valor un modelo de escuela rural basado en la calidad, la equidad, la atención personalizada y la igualdad de oportunidades, y el compromiso de la Junta de Castilla y León con el mantenimiento de servicios educativos que contribuyan a que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en los municipios de la Comunidad.