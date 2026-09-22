El parque de bomberos de Tordesillas será base permanente de una autobomba ligera tras una inversión de 446.000 euros

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque de bomberos de la Diputación de Valladolid en Tordesillas será la sede permanente de una nueva autobomba ligera urbana tras una inversión de 446.000 euros que ayudará a "reforzar de manera directa la seguridad y el servicio de Extinción de Incendios" de la institución provincial.

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, que ha estado acompañado por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández. "Hoy hemos venido hasta Arroyo de la Encomienda para presentar una nueva dotación material que refuerza de manera directa la seguridad de nuestra provincia y el Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Valladolid", ha señalado el presidente durante su intervención.

El vehículo, en el que la Diputación ha invertido 446.000 euros, tendrá su base permanente en el parque de bomberos de Tordesillas. Con unas dimensiones compactas de 6,5 metros de longitud y 2,35 metros de ancho, cuenta con un motor diésel de 240 CV que cumple la normativa Euro-VI y una cabina doble acondicionada para un equipo de seis bomberos.

CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN

El diseño de este vehículo (BUL) está pensado para dar servicio a municipios de mayor complejidad urbana, señala la Diputación a través de un comunicado. El vehículo está equipado para tres tipos de intervención: la extinción de incendios en entornos urbanos de difícil acceso, por su tamaño reducido, que le permite maniobrar en cascos históricos y calles estrechas; el rescate y salvamento en accidentes de tráfico, para lo que incorpora equipos hidráulicos de excarcelación como cizallas y separadores; y las asistencias técnicas complejas, como el saneamiento de fachadas, la apertura de puertas con riesgo o el control de fugas de sustancias peligrosas.

"La seguridad de los vecinos no entiende de límites provinciales, ni de separaciones entre términos municipales, solo entiende de eficacia y de recursos bien distribuidos", ha subrayado el presidente, quien ha destacado que, "con esta incorporación, el servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación gana en capacidad de respuesta, agilidad y seguridad operativa, tanto para los profesionales que se juegan la vida a diario como para los ciudadanos a los que protegen".

Tras las intervenciones institucionales, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil (SEIPC), dirigidos por el jefe de parque de Tordesillas, han realizado un simulacro de excarcelación de dos víctimas en un accidente de tráfico, en el que se han mostrado las fases de reconocimiento inicial, estabilización del vehículo, acceso a la víctima y extracción controlada hasta su transferencia al personal sanitario.