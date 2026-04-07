El parque de Educación Vial de Ávila cumple 25 años con más de 46.000 participantes en cursos para escolares

ÁVILA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parque de Educación Vial, dependiente del Ayuntamiento de Ávila, cumple 25 años este curso y ha superado los 46.000 participantes en sus cursos formativos para escolares, como así lo ha destacado el presidente de la Junta Rectora del parque y teniente de alcalde de Movilidad, José Ramón Budiño, en la reunión que se ha celebrado con presencia de representantes de los grupos políticos municipales y de colegios.

En la reunión de la Junta Rectora, se han dado a conocer las cifras de participación que el parque de Educación Vial de Ávila del curso pasado, con más de 1.700 escolares que pasaron por este parque a lo largo del curso.

En total son ya cerca de 46.500 los alumnos que, desde que se contabiliza la asistencia al parque, en el año 2001, han pasado por estas instalaciones, que cumple 25 años.

El parque dirigidos a alumnos de tercer curso de Educación Infantil, sexto curso de Educación Primaria y primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, los cursos de Educación Vial son impartidos desde Policía Local de Ávila por la responsable del parque, Margarita Martín.

En ellos, se forma a los asistentes en las normas de educación vial tanto como peatones como conductores, lo que con posterioridad se pone en práctica en las instalaciones del parque, con karts de pedales y bicicletas.