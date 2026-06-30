Los parques de La Candamia y Eras de León capital concentran el 'Deporte al Aire Libre' del 1 de julio al 28 de agosto

Cartel del programa 'Deporte al Aire Libre' impulsado por el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes, llevará a cabo una nueva edición del programa 'Deporte al Aire Libre', una campaña de ocio y deporte con actividades gratuitas en los parques de La Candamia y Eras de Renueva que se desarrollará entre los días 1 de julio y 28 de agosto.

Las actividades en La Candamia serán de 18.00 a 21.00 horas, mientras que en el parque de Eras de Renueva serán de 18.30 a 20.30 horas. Habrá clases gratuitas de pilates, zumba, bailes latinos, yoga, gimnasia de mantenimiento, tonificación y taller de relajación, con entrada libre hasta completar aforo y dirigidas por monitores.

Para las actividades que lo requieran, los usuarios de deberán llevar su material, como es el caso de yoga, pilates y relajación, que requieren de esterilla y toalla, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha destacado que el programa 'Deporte al Aire Libre' da la posibilidad a todos los vecinos y vecinas de León de realizar actividad física y de ocio en verano y de forma gratuita.

Asimismo, ha resaltado el éxito de público en ediciones anteriores de la iniciativa en todas las clases programadas al aire libre.

En concreto, el parque de La Candamia acogerá los lunes clases de bailes latinos, zumba y yoga: los martes, tonificación, pilates y gimnasia de mantenimiento; los miércoles, bailes latinos, zumba y yoga; los jueves, tonificación, pilates y gimnasia de mantenimiento y los viernes, bailes latinos, zumba y taller de relajación.

Por su parte, el parque de Eras de Renueva ofrecerá los lunes clases de yoga y pilates; los martes, bailes latinos y zumba; los miércoles, yoga y pilates y los jueves, bailes latinos y zumba.