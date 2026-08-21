La participación ciudadana mejora la ordenanza de la Bajas Emisiones de Soria con nuevas medidas

SORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La participación ciudadana mejorará la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Soria con nuevas medidas de accesibilidad, aparcamientos y puntos de recarga. La Comisión de Servicios Locales del Ayuntamiento dha dictaminado las alegaciones a la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), según informan fuentes municipales.

Así, se avanza en la tramitación de un texto que incorpora distintas aportaciones realizadas durante el periodo de información pública y que mantiene como principio fundamental una regulación flexible, proporcionada y adaptada a la realidad de Soria.

En total, se han recibido 135 alegaciones, aunque una parte mayoritaria corresponde a escritos que reproducen un mismo modelo, por lo que los servicios técnicos han analizado 15 planteamientos diferentes, procedentes de grupos políticos, asociaciones empresariales y particulares.

MEJORAS

El proceso ha permitido incorporar mejoras concretas a la ordenanza. Una de las más relevantes es la inclusión expresa de todos los aparcamientos cuyo acceso queda permitido sin ningún tipo de limitación dentro de la ZBE: Doctrina, Olivo y Mariano Granados-Espolón. De esta forma, se refuerza la claridad del texto y se despejan dudas sobre la posibilidad de acceder a estos estacionamientos.

También se ha estimado la posibilidad de que las gestiones vinculadas a la ZBE puedan realizarse de forma presencial, además de los canales telemáticos, mejorando especialmente la accesibilidad para aquellas personas con mayores dificultades en el uso de herramientas digitales.

Otro de los cambios relevantes es la incorporación de objetivos anuales para la implantación de puntos de recarga, acompañados de un calendario, criterios de accesibilidad y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su cumplimiento. Asimismo, se han estimado parcialmente las alegaciones relativas a las actividades de transporte de fondos y gestión de efectivo, ampliando sus garantías, así como las referidas a las compañías de seguridad privada en situaciones de emergencia.

ORDENANZA

El texto también refuerza las garantías para cualquier futura modificación de la ordenanza. En este sentido, se acepta parcialmente la propuesta para que los cambios deban seguir el procedimiento legalmente establecido, eliminando la posibilidad de recurrir a una vía de urgencia mediante resolución.

Otras cuestiones planteadas afectan a regulaciones municipales diferentes y se derivarán a las ordenanzas correspondientes para su análisis y posible adecuación, como ocurre con determinados aspectos de carga y descarga.

Los informes técnicos también responden a aquellas alegaciones que no pueden ser estimadas. Entre ellas se encuentra la petición de establecer una exención general por empadronamiento, al considerar que supondría un trato diferenciado incompatible con el principio de igualdad recogido en el artículo 19 de la Constitución.

La ordenanza sí contempla, sin embargo, mecanismos de flexibilidad y autorizaciones para circunstancias justificadas vinculadas, entre otras, a seguridad, salud pública, protección civil o necesidades privadas de carácter urgente.

Respecto a las alegaciones que cuestionan la necesidad de implantar una ZBE en una ciudad como Soria, la memoria justificativa recoge los objetivos que sustentan la medida. Entre los objetivos están acelerar la transición hacia una movilidad sostenible, favorecer el comercio y el tránsito peatonal, proteger las condiciones patrimoniales del centro, avanzar en un reparto modal con mayor presencia de vehículos no contaminantes, preservar la calidad del aire y mejorar los espacios verdes.

SIN OBLIGACIÓN LEGAL

Soria no está legalmente obligada por población a implantar una Zona de Bajas Emisiones, pero desde el inicio el Ayuntamiento ha planteado esta herramienta como una decisión estratégica para preservar la calidad del aire, avanzar hacia modos de desplazamiento más sostenibles y acceder a convocatorias europeas vinculadas a este modelo de ciudad.

La ordenanza se apoya además en un proyecto técnico con objetivos evaluables y cuantificables, entre ellos el seguimiento de contaminantes como PM10, PM2,5, ozono, dióxido de nitrógeno o dióxido de azufre. El criterio seguido ha sido establecer la regulación mínima imprescindible, buscando la proporcionalidad entre los objetivos perseguidos y las limitaciones establecidas.

PARTICIPACIÓN

La tramitación de la ordenanza ha estado acompañada en todas sus fases por un amplio proceso de información y participación ciudadana, según han recalcado desde el consistorio. Durante el periodo de exposición pública se organizaron asambleas ciudadanas abiertas, se instaló durante dos semanas una caseta de atención presencial en Mariano Granados y se habilitó una web específica para consultar el ámbito de aplicación, las exenciones, preguntas frecuentes y trasladar directamente dudas y propuestas.

A estas acciones se suma la campaña de difusión en medios digitales, que ha superado las 100.000 impresiones, con una tasa media de clics próxima al 30 por ciento, además de reuniones y contactos con colectivos y asociaciones.

El objetivo durante todo el procedimiento ha sido que la ciudadanía pudiera conocer qué supone realmente la ZBE antes de formular sus aportaciones y que esas aportaciones pudieran servir para mejorar el texto.