VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, alcanza el 44,81 por ciento en Castilla y León hasta las 14.00 horas, lo que supone 3,44 puntos porcentuales más que en las del 23 de julio de 2023, según los datos publicados por el Ministerio del Interior en la página web de los comicios.

En concreto, 859.865 personas han ejercido su derecho al voto en lo que va de jornada electoral, frente a los 795.216 ciudadanos que lo habían hecho a la misma hora de la jornada electoral nacional de 2023, cuando se alcanzaba el 41,37 por ciento. Además, la movilización ha crecido más de 7 puntos respecto a los comicios de 2019.

La participación ha subido en todas las provincias de la Comunidad. En Ávila, se registra un 44,6 por ciento de participación, con un aumento de 1,4 puntos, mientras en Burgos llega al 45,5 por ciento, con un incremento de 5,2 puntos, la mayor subida en la Comunidad.

León, por su parte, anota un 42,7 por ciento de participación, 3,2 puntos más que en 2023; Palencia, un 45,6 por ciento, con una subida de 4,5 puntos; Salamanca, 44,7 por ciento, con un aumento de casi 3 puntos; Segovia, 46,9, tres puntos más que en los anteriores comicios nacionales.

En Soria, la participación supera el 45,6 por ciento, con un aumento de 4,9 puntos; en Valladolid se sitúa en el 45,7 por ciento, con un incremento de 3,1 puntos, y en Zamora se encuentra por encima del 43,3 por ciento, con un crecimiento de casi 2,5 puntos.

Estos datos están contabilizados con el 99,99 por ciento de las mesas analizadas, según los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior, https://resultados.29neleccionesgenerales.com/, y no incluye el voto por correo.

45,75% DE PARTICIPACIÓN A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, la participación en las elecciones generales a las 14.00 horas se sitúa en el 45,75 por ciento, lo que supone 5,27 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 40,48 por ciento a esa misma hora. En comparación con las elecciones de noviembre de 2019, cuando alcanzó el 37,93 por ciento, la participación aumenta 7,82 puntos.

Donde más han acudido a votar ha sido en la Comunitat Valenciana, con un 50,93 por ciento, seguida de La Rioja, que registra un 50,83 por ciento, y Aragón, con un 49,25 por ciento.

En Navarra han acudido a las urnas un 49,11 por ciento de los electores y Castilla-La Mancha contabiliza un 48,04 por ciento de participación. También superan la media nacional la Región de Murcia (47,66 por ciento), el País Vasco (47,38 por ciento), la Comunidad de Madrid (47,19 por ciento) y Cantabria (46,24 por ciento).

Por debajo de la media de participación, situada en el 45,75 por ciento, se encuentran Cataluña (45,22 por ciento), Extremadura (44,97 por ciento), Asturias (44,96 por ciento), Castilla y León (44,81 por ciento), Andalucía (44,12 por ciento), Galicia (43,79 por ciento) e Illes Balears (43,10 por ciento). También registran cifras inferiores Canarias (35,36 por ciento), Ceuta (38,40 por ciento) y Melilla (34,13 por ciento).

Como es habitual, los porcentajes más bajos se registran en Canarias y en las ciudades autónomas. En Canarias, los colegios electorales abren una hora más tarde que en la Península.

Las comunidades y ciudades autónomas que experimentan mayor crecimiento de participación hasta las 14 horas son Ceuta (+10,96 puntos), Melilla (+10,84 puntos), el País Vasco (+10,18 puntos), Cataluña (+8,44 puntos) y Navarra (+7,84 puntos), respecto al primer avance de 2023.

También sube la participación en el resto de territorios, salvo en Extremadura, donde baja 0,19 puntos porcentuales.