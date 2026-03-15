La participación en las elecciones de CyL alcanza el 36,93% a las 14.00 horas, 2,2 puntos más que en 2022

Una ciudadana vota en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Pablo Requejo

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se sitúa en el 36,93 por ciento, 2,2 puntos más que en los comicios de 2022 y con aumento en todas las provincias, según los datos del segundo recuento ofrecido a las 14.00 por la Junta.

Así lo refleja el Ejecutivo autonómico en la página web oficial de las elecciones, donde indica que son 695.599 las personas que ya han ejercido su derecho a voto en los comicios de este 15 de marzo en el que la participación ha crecido en todas las provincias.

En concreto, en Ávila la participación se sitúa en el 36,11 por ciento, 1,26 puntos más; en Burgos, en el 37,35 por ciento, 2,27 puntos más; en León, en el 34,59 por ciento, 2,59 puntos más; en Palencia, en el 38,07 por ciento, 3,32 puntos más; en Salamanca, en el 36,44 por ciento, 1,60 puntos más; en Segovia, en el 37,72 por ciento, 1,98 puntos más; en Soria, en el 39,38 por ciento, 3,23 puntos más; en Valladolid, en el 38,81 por ciento, 1,60 puntos más, y en Zamora, en el 35,40 por ciento, 3,16 puntos más.

El tercer avance de participación se ofrecerá a las 18.00 horas.