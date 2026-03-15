La participación en las elecciones de CyL se sitúa en el 65,6%, 6,9 puntos más, con el 99% escrutado

Ciudadanos votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se sitúa en el 65,65 por ciento, 6,9 puntos más que en los comicios de 2022 y con aumento en todas las provincias, especialmente en León y Zamora, según los datos facilitados por la Junta con el censo escrutado al 99,06 por ciento.

Así lo refleja el Ejecutivo autonómico en la página web oficial de las elecciones, en las que se apunta a ese dato provisional del 65,65 por ciento de participación al contabilizar a 1,2 millones de ciudadanos que han ejercido su derecho a voto de 1,9 millones al que asciende el censo escrutado sobre 1.918.714.

Por otro lado, la abstención ha superado las 652.000 personas, un 1,48 por ciento de los votos han sido en blanco y un 1,30 por ciento nulos, en ambos casos con subidas, de 0,4 y 0,2, respectivamente.

En todas las provincias, la participación ha aumentado. En concreto, en Ávila la participación se sitúa en el 64,8 por ciento, 4,6 puntos más; en Burgos, en el 64,7 por ciento, 5,7 puntos más; en León, en el 63,3 por ciento, 9,8 puntos más; en Palencia, en el 67,3 por ciento, 5,7 puntos más; en Salamanca, en el 64,6 por ciento, 8,2 puntos más; en Segovia, en el 66,1 por ciento, 3 puntos más; en Soria, en el 67,1 por ciento, 7,3 puntos más; en Valladolid, en el 69 por ciento, 4,3 puntos más, y en Zamora, en el 63,2 por ciento, 9,9 puntos más.

Por otro lado, en la última rueda de prensa de la Junta en esta jornada, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que el PP se sitúa como la primera fuerza, el PSOE como la segunda, seguido de Vox, UPL, Por Ávila y Soria ¡YA!y ha puesto en valor el "perfecto" resultado organizativo y técnico de los comicios.

En este sentido, ha reiterado su agradecimiento a todos aquellos ciudadanos que han cumplido con su deber cívico de integrarse en las mesas electorales como presidentes y vocales, "garantizando la independencia y el buen desarrollo del escrutinio".

También ha insistido en dar las gracias a todos los empleados públicos que han participado en el proceso, desde las juntas electorales hasta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, pasando por los empleados de correos y el personal de los ayuntamientos y de toda la Junta de Castilla y León.

Por último, ha reconocido la labor de todos los medios de comunicación la labor informativa desarrollada a lo largo de toda la jornada electoral en la que continuarán trabajando internamente hasta que se complete el escrutinio.