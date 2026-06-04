Partida de 7,5 millones para reforzar la prevención y extinción forestal en Ávila y Salamanca

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta, en su reunión de este jueves, ha autorizado la formalización de dos encargos a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) para la realización de trabajos de prevención y extinción de incendios forestales y otras actuaciones de mejora del medio natural en las provincias de Ávila y Salamanca, con una inversión global de 7.497.195,90 euros.

El primero de los encargos, dotado con 3.761.531,04 euros, permitirá desarrollar actuaciones en las comarcas forestales de Navarredonda de Gredos y Piedralaves, en la provincia de Ávila. Los trabajos se ejecutarán mediante tres cuadrillas terrestres y abarcarán 24 términos municipales.

Las actuaciones incluyen labores preventivas frente a incendios forestales, como desbroces, clareos y podas, así como trabajos de limpieza de pistas y sendas, mantenimiento de pasos de agua y ejecución de cerramientos. Además, se llevarán a cabo actuaciones de gestión de fauna y especies, adecuación de áreas recreativas, plantaciones y reposición de marras, señalamiento de arbolado para aprovechamientos forestales y actuaciones de control frente a plagas. Las cuadrillas permanecerán asimismo disponibles para intervenir en tareas de extinción de incendios forestales cuando sea necesario.

El segundo encargo, por importe de 3.735.664,86 euros, se desarrollará en las comarcas forestales de La Alberca, Guijuelo y Béjar, en la provincia de Salamanca, donde actuarán otras tres cuadrillas terrestres en 22 municipios.

Además de los trabajos de prevención de incendios mediante desbroces, clareos y podas, este operativo realizará labores de limpieza y mantenimiento de infraestructuras forestales, incluyendo pistas, sendas, porteras, pasos canadienses y pasos de agua. También ejecutará actuaciones de mejora de hábitats y gestión de fauna, mediante la construcción y reparación de cerramientos, adecuación de áreas recreativas, plantaciones, reposición de marras, señalamiento de arbolado y tratamientos frente a plagas, manteniendo igualmente la disponibilidad para participar en la extinción de incendios forestales.

Ambos encargos tendrán una duración de 22 meses y finalizarán, en todo caso, el 31 de marzo de 2028. Con esta actuación, la Junta de Castilla y León refuerza las labores de prevención durante todo el año, mejorando el estado de los montes y contribuyendo a una respuesta más eficaz ante los incendios forestales.