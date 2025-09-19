El Partido Popular de Soria arranca el curso político con un mensaje de "unidad y compromiso" con la provincia

De izda a dcha, Vázquez y Serrano junto al coordinador de campañas del PP en Soria, Octavio Palacios. - PP

SORIA 19 SEP (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Soria ha arrancado este viernes el curso político con la celebración de la Junta Directiva Provincial en la que ha destacado el mensaje de "unidad y compromiso con la provincia".

La Junta Directiva ha contado con la presencia del secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, y del presidente provincial, Benito Serrano.

Ambos han coincidido en la necesidad de reforzar la unidad interna y de seguir trabajando por la educación, la calidad de los servicios públicos esenciales y el apoyo a las familias, autónomos y empresas de la provincia.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha abierto la reunión y ha agradecido la presencia de todos los miembros de la Junta Directiva Provincial y, en especial, la de Francisco Vázquez, "cuyo respaldo demuestra una vez más el compromiso del PP de Castilla y León con Soria", ha explicado.

Serrano ha recordado que el Partido Popular "trabaja con rigor desde las administraciones donde gobierna o desde la oposición, siempre con propuestas para dar solución a los problemas reales que afectan a los sorianos y frente a los que el Gobierno de España da la espalda".

Asimismo, ha insistido en que desde Soria "se defenderán siempre los intereses de la provincia, exigiendo igualdad con el resto de los territorios".

MÁS RESPALDO

Durante su intervención, el presidente provincial ha destacado el respaldo que los sorianos han mostrado en las últimas citas electorales con una "mayoría absoluta en la Diputación Provincial en las elecciones municipales", además de ser la lista más votada en las elecciones generales y europeas.

"Estoy seguro de que los sorianos volverán a respaldar con mayoría el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León, un proyecto que hace de nuestra comunidad un referente en educación, servicios sociales, atención a la dependencia, vivienda, empleo e industria, todo ello bajando los impuestos y mejorando los servicios", ha afirmado Serrano.

Por su parte, Francisco Vázquez ha puesto el foco en la gestión eficaz del Partido Popular para continuar con el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco de "garantizar la calidad de los servicios públicos y continuar ofreciendo oportunidades de futuro en la Región".

"Solo desde el trabajo directo con las personas podremos fortalecer este proyecto y ofrecer la estabilidad que merece Castilla y León", ha apuntado.

Vázquez ha recordado que la Comunidad es líder "en el desarrollo de medidas que favorecen a familias, autónomos y empresas y que generan empleo". Asimismo, ha insistido que "el modelo económico de Castilla y León es un referente en cuanto a crecimiento e impuestos bajos".