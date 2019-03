Pastor aboga por que el espíritu del gran pacto contra la violencia de género presida todas las políticas de la mujer

Publicado 05/03/2019 15:01:53 CET

SEGOVIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha asegurado que la sociedad "tiene unos ribetes machistas impresionantes" al tiempo que ha abogado por que el "gran acuerdo político" que se alcanzó para lograr un pacto de Estado contra la violencia de género, presida "todas las políticas de mujer para acabar contra la discriminación de la mujer".

Así lo ha manifestado Pastor en un acto que se ha celebrado este martes en la capital segoviana organizado por el PP de Segovia con motivo de la celebración el próximo viernes del Día de la Mujer donde ha estado acompañada por la presidenta provincial, Paloma Sanz; el candidato 'popular' a la Alcaldía, Pablo Pérez, y el secretario regional, Francisco Vázquez.

La presidenta del Congreso ha abordado la situación de la mujer en España y así ha reconocido que la sociedad actual, a pesar de estar en el siglo XXI, "sigue teniendo unos ribetes machistas" al tiempo que ha reconocido que ella es una "privilegiada" por haber podido estudiar, hacer carrera, trabajar y tener independencia económica.

Pastor ha pedido que "no se haga política partidista con la mujer" porque tal y como ha aseverado, las mujeres están "por encima" al tiempo que ha asegurado que hay que hablar de una primera "de brecha" en el empleo, porque hay más hombres que mujeres trabajando, y una segunda "brecha en la frente" como es la desigualdad salarial.

Por ello, Pastor ha aseverado que tanto los hombres como las mujeres deben trabajar por la igualdad "porque la confrontación no es buena", pero para la presidenta del Congreso tampoco es bueno "poner etiquetas".

"Cada año que pasa soy más feminista, pero no lo etiqueto, porque el feminismo es cosa de todas las mujeres, incluso de las mujeres que a lo mejor no vota, pero también son feministas y no es cuestión de un partido", ha enfatizado Pastor, quien ha apelado a la necesidad de acabar con la "lacra" de la violencia de género.

Para la presidenta del Congreso, el feminismo "no puede tener etiquetas, es una barbaridad", y considera que es una cuestión "de todas las mujeres, no de los partidos" y se necesita implicar "a toda la sociedad, incluido el apoyo de los hombre".

DIPUTACIÓN PERMANENTE

Al ser preguntada por la petición de la Diputación Permanente del Congreso de un informe jurídico sobre los reales Decretos, Ana Pastor ha contestado que "las decisiones de la Mesa no son de la presidenta" sino que la mayoría de los miembros de la Mesa han pedido el informe porque ha habido diputados que han consultado sobre como sería el procedimiento si se tramitasen los reales decretos como proyectos de ley.

"Yo he consultado a los letrados en nombre de la mesa, porque lo importante es que la gente quiere saber como se tramitaría, porque nunca ha sucedido en otros momentos", ha precisado Pastor.

Por otro lado, la presidenta del Congreso ha insistido en que todo los partidos deben "trabajar en igualdad de condiciones, con los mismos derechos", al tiempo que ha aseverado que el espíritu que tiene que prevalecer es el de "una campaña electoral respetuosa, limpia y todos jugando en las mismas condiciones".