Pastor deja atrás la Presidencia del Congreso después de "tres años más complicados que nunca"

Publicado 20/05/2019 18:21:19 CET

SALAMANCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, se ha mostrado "muy orgullosa" de la responsabilidad que ha tenido en la cámara Baja aunque ha reconocido que ha estado al frente en los "tres años más complicados".

"Lo he hecho lo mejor que he podido, muy orgullosa y muy honrada de que me hayan elegido, y ahora a seguir trabajando, pero con la misma ilusión y las mismas ganas. Hombre, si quiere que le diga, una parte de peso se me quita de encima, porque la verdad es que han sido tres años más complicados que nunca. He vivido dos mociones de censura, dos investiduras, no me ha faltado detalle", ha apostillado durante una visita a Salamanca.

Ahora, según ha reseñado, se abre "una nueva etapa" y se ha mostrado "agradecida" de que su partido haya "confiado" en ella y le siga "dando responsabilidades", en referencia a la propuesta del PP para seguir estando como vicepresidenta de la Cámara.

No obstante, Ana Pastor ha apuntado en Salamanca que de "diputada rasa" también estaría "bien". Pues un escaño es "el mayor honor que tiene un ciudadano", ya que da la opción de "representar a tus paisanos", ha remarcado.

En cuanto a la pregunta de qué piensa sobre la elección del PSOE para que Meritxell Batet tome el testigo en la Presidencia, ha dicho: "yo le deseo al todo el que vaya a ocupar un puesto de responsabilidad, si es elegido, que le vaya bien, por el bien de España".

Finalmente, respecto a la presencia de los independentistas presos en el Parlamento, para tramitar sus actas de diputados, ha evitado hacer declaraciones políticas. "Yo lo que he hecho es tener todo dispuesto para cumplir el mandato que nos daba el Supremo", ha aseverado.

En su visita a Salamanca, ha visitado la carpa electoral del PP y ha paseado por la Plaza Mayor, acompañada por el candidato de los 'populares' a la Alcaldía de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente provincial del partido, Javier Iglesias.