El Patio Chico de Salamanca acoge esta semana cinco conciertos en el IX Festival Internacional de Jazz

Archivo - La Barcelona Jazz Orchestra, que actuará junto a Jesse Davis el martes 14 de julio en el IX Festival Internacional de Jazz de Salamanca - LILI BONMATI - Archivo

SALAMANCA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patio Chico de Salamanca acogerá entre este martes 14 y el sábado 18 de julio la novena edición del Festival Internacional de Jazz, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, con cinco conciertos programados, uno por día, de la Barcelona Jazz Orchestra, Dado Moroni, Samson Schmitt Trio junto a Ludovic Beier, Peter Beets Trio con Gideon Tazelaar y la cantante británica Emma Smith.

Las entradas para la zona de sillas que se colocará en el espacio central del Patio Chico tienen un precio de seis euros y se pueden comprar a través de la web www.ciudaddecultura.org y en la taquilla del Teatro Liceo, mientras que en el resto del espacio la entrada será libre hasta completar el aforo, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El primero de los conciertos lo ofrecerá el martes 14 de julio la Barcelona Jazz Orchestra (BJO), compuesta por 16 músicos, con el saxofonista de Nueva Orleans Jesse Davis como invitado, que interpretará la música de Benny Carter para gran orquesta.

Dirigida por el trombonista Dani Alonso, la BJO combina la tradición con la modernidad y las nuevas tendencias, con la voluntad de llegar a todos los tipos de público, y ha actuado en escenarios de diversas partes del mundo, desde grandes festivales europeos hasta el Lincoln Center de New York.

El miércoles 15 de julio será el turno para el pianista genovés Dado Moroni, quien presentará su proyecto 'Dadós Oscars', que ofrece al público su interpretación en clave actual de los dos tríos que hicieron famoso al legendario pianista canadiense Oscar Peterson, el de los años cincuenta, que incluía al guitarrista Herb Ellis y al contrabajista Ray Brown, y el de los años sesenta, en el que la guitarra fue reemplazada por la batería de Ed Thigpen.

Dado Moroni se ha unido a otros tres músicos que también entienden el espíritu y el lenguaje de Peterson, como son el genovés Aldo Zunino, al contrabajo, el guitarrista australiano Dave Blenkhorn y el percusionista británico Steve Brown.

El festival continuará el jueves 16 de julio con el concierto de Samson Schmitt Trio y Ludovic Beier. El francés George 'Samson' Schmitt es un conocidísimo guitarrista Manouche, que ha formado parte de diversos grupos como Les Enfants de Django y The Django All Stars, con los que ha actuado en locales y festivales como el Hollywood Bowl o el Kennedy Center.

Por su parte, el acordeonista Ludovic Beier aúna su técnica de virtuoso con el swing más puro, además de absorber elementos de la tradición Manouche/Gypsy Jazz, inspirada por Django Reinhardt.

El viernes 17 de julio será el turno para Peter Beets Trio y Gideon Tazelaar. Peter Beets es un pianista de jazz holandés que ha trabajado con músicos como Chick Corea, Wynton Marsalis, Toots Thielemans, Benny Golson o Kurt Elling y ha actuado en festivales de Jazz en todo el mundo.

Beets ha ganado varios premios internacionales, como el Pall Mall Swing Award, el Princess Christina Award, el Prix Martial Solal en Francia y el Concours de Solistes de Jazz en Mónaco.

Por su lado, Gideon Tazelaar es un joven saxofonista tenor holandés, actualmente radicado en Nueva York, reconocido por su virtuosismo y un estilo que sigue la tradición de grandes maestros como Sonny Rollins y Coleman Hawkins.

La novena edición del Festival Internacional de Jazz de Salamanca finalizará el sábado 18 de julio de la mano de la joven cantante británica Emma Smith, quien ha actuado en todo tipo de escenarios, desde el O2 Arena hasta los principales clubs de Jazz de la ciudad de Nueva York, y ha colaborado con figuras como Michael Bublé, Robbie Williams o Georgie Fame.

Smith forma parate del grupo de armonía vocal The Puppini Sisters y del All Stars del histórico club Ronnie Scott's, y ha sido ganadora del premio Rising Star Award en los London Music Awards, del premio Worshipful Company of Musicians y el Young Jazz Musician of the Year.