El Patio Chico de Salamanca acogerá del 10 al 13 de julio el VII Festival Internacional de Jazz

SALAMANCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Patio Chico de Salamanca acogerá el VII Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca del 10 al 13 de julio, una nueva edición que incluye conciertos de Bill Charlap, Russell Malone, Robin McKelle y Adrian Cunningham.

Para ello, en el espacio central, se colocarán 600 sillas y la entrada a esta zona tendrá un precio de seis euros, que se pondrán este jueves a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org, en el resto del Patio Chico la entrada será libre hasta completar el aforo.

El día 10 dará comienzo con la actuación del trío de Bill Charlap, y el 11 de julio será el turno del cuarteto de Russell Malone, ya el 12 de julio actuarán Robin Mckelle y su trío acompañante, según han avanzado en su presentación el concejal de Cultura, Ángel Fernández, y el responsable del festival, Fernando Viñals.

Por último, el 13 de julio, tendrá lugar el concierto del septeto Professor Cunningham and his Old School, han destacado sobre una propuesta municipal que llegará de nuevo al Patio Chico de Salamanca.