El patio de Columnas de la Diputación de Segovia expone casi 900 ejemplares de mariposas de todo el mundo

SEGOVIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patio de Columnas de la Diputación de Segovia es la sede de una exposición sobre mariposas de todo el planeta, que muestra 870 ejemplares de la colección del naturalista de Abades, Martín de Frutos.

La colección privada de Martín de Frutos consta de más de 1.600 animales, y en 2024 fue donada al ayuntamiento de Abades. Los ejemplares han sido capturados por De Frutos a lo largo de la década de los años 80 del pasado siglo en Europa, África, América y Asia, con un capítulo para las especies más abundantes de la Península Ibérica. Del total de la colección se han seleccionado 870 mariposas, las más espectaculares a juicio de De Frutos.

La tradición del estudio de los lepidópteros (las mariposas, por las palabras griegas 'lepis' - escama- y 'pteros'- ala) se remonta a la Edad Media y continúan siendo, en el imaginario popular, un conjunto de animales que simbolizan la belleza y la riqueza de praderas y bosques. No obstante, son un grupo en peligro, tal como ha descrito el comisario de la exposición, Martín de Frutos, "por el grave problema del deterioro progresivo del medio ambiente".

De Frutos ha recordado que, en España, las mariposas están amparadas por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, por lo que está prohibida la captura de un animal vivo, o dar muerte a cualquier lepidóptero, así como alterar la vegetación del ambiente en el que viven.

Para capturar mariposas se necesita un permiso especial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, avalado por una entidad científica (universidad o centro de investigación), pues la finalizada de la captura sólo puede ser la del estudio científico formal.