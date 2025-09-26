El Patio Herreriano acoge hasta el 8 de marzo 'Erguidas, yacentes', la primera exposición de Chiara Carmoni en España

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Patio Herreriano en Valladolid acogerá desde mañana, sábado 27 de septiembre, y hasta el próximo 8 de marzo 'Erguidas, yacentes', la primera exposición institucional individual de Chiara Carmoni en España. La muestra se puede ver en la Capilla y en la Sala 9 del museo y en ella destacan la serie de 10 Colonne (columnas) y mezcla climas variados que oscilan entre la austeridad y la exuberancia con el ambiente rural que aporta la cerámica.

El director del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria, junto al gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Valladolid, José Ignacio de Uribe, han presentado esta exposición "muy potente que va a dejar huella en la memoria cultural de Valladolid", ha augurado De Uribe.

En las dos últimas propuestas de la Capilla, dedicadas a Lara Almarcegui y Juan López, la autorreferencialidad y la voluntad de ceñirse a determinadas características del lugar fue llevada al extremo.

Según han explicado, la obra de la artista italiana Chiara Camoni apela a la cualidad escenográfica de estos espacios desde dos perspectivas diferentes y juega con su naturaleza arquitectónica, proclive a la verticalidad en la Capilla, y a la horizontalidad en la sala contigua.

"Queríamos dar un giro notable por el cual pudiéramos entender nuestros espacios desde la perspectiva de la puesta en escena", ha explicado por su parte Javier Hontoria.

El taller de Camoni se encuentra en Fabbiano, una pequeña aldea cerca de Lucca, en la Toscana, Italia, donde trabaja con su equipo formado por 3 integrantes, Elisa, Ana y Lucca. "Estamos muy satisfechos con el trabajo y muy agradecidos por la generosidad que han demostrado en todo momento el equipo de Chiara", ha asegurado.

La serie de Colonne (columnas), que se expone en la Capilla, son piezas de raíz arquitectónica. En ellas se percibe ambivalencia, cada una de las figuras verticales apelan en igual medida a lo humano, lo animal, lo arquitectónico, lo natural e incorpora en sus figuras materia viva.

"La cerámica me ha permitido que algunas de las columnas estén formadas por miles de pequeños pedazos" ha resaltado por su parte la arista italiana.

Al inicio de la sala 9 dos perros delatan la relación con la materia de la que nacen y saludan al visitante a su llegada. Camoni apela a tradiciones en las que los animales se integraban en las arquitecturas, en las jambas de las puertas, en dinteles y frisos.

La arquitectura tiene presencia en el centro de la sala, en la que vemos los mosaicos de la artista que ha realizado en mármol, porcelana y cerámica. Representa un yacimiento arqueológico y a su vez, Camoni ha acotado el espacio con bloques de mármol que son serpientes.

Al fondo, las estructuras de cobre acogen sedas sobre las que se ven impresas formas de corte espectral, tomadas directamente de la naturaleza. También se encuentran vasijas con flores que forman parte de un reiterado transcurso vital.