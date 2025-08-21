Patrimonio autoriza el control arqueológico de la intervención en la muralla de la calle Alberca

SORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria, reunida en la mañana de este jueves bajo la presidencia de la jefa del Servicio, Marta Fernández, ha autorizado el control arqueológico vinculado a la intervención en el tramo de la muralla de Soria de la calle Alberca, número 1, que promueve el Ayuntamiento de la capital, con el objetivo de proteger sus restos tras la demolición del antiguo reformatorio.

La muralla de Soria tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) por aplicación del Decreto de 22 de abril de 1949, referido a todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la disposición adicional segunda de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Comisión, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2025, en relación con la solicitud de autorización para intervención en la muralla de Soria, en el tramo situado en la calle Alberca, número 1, acordó darse por enterada del informe del proceso de demolición.

También acordó instar al Ayuntamiento de Soria a realizar una declaración de emergencia para poder llevar a cabo, con la mayor premura, todas las actuaciones oportunas al objeto de asegurar la integridad y estabilidad de la muralla y el palacio, y se indicó la necesidad de contemplar actuaciones arqueológicas y de estudio, consolidación y restauración de los restos de la muralla.

Estas intervenciones debían contar con el oportuno control arqueológico para permitir documentar su estado.

La propuesta de intervención que se ha autorizado consiste en el control arqueológico del desescombro de la zona central del solar, cuyas edificaciones ya han sido derruidas, y de la demolición de las estructuras de la zona sur y norte, que aún se conservan en pie, con el fin de documentar los paramentos de la muralla que se descubran, con el empleo, para ello, de medios manuales en las zonas que comprometan la estabilidad e integridad de la muralla.