Patrimonio Nacional celebra el Día Europa con un concierto extraordinario en los Jardines de La Granja (Segovia). - PATRIMONIO NACIONAL

SEGOVIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional celebra el Día Europeo de la Música con un concierto en los jardines del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso el día 20 de junio. El recital, patrocinado por la Fundación Tatiana, tendrá lugar frente a la Fuente de los Baños de Diana, una de las más emblemáticas de los jardines, a las 21.00 horas. Las entradas ya están disponibles en la web de Patrimonio Nacional a un precio de 10 euros.

Los intérpretes serán el Cuarteto Terra y el clarinetista Oskar Espina-Ruiz y el programa incluye piezas de compositores como Joaquín Turina, Felix Mendelssohn o Wolfgang Amadeus Mozart.

El Cuarteto Terra, conjunto internacional de cuerda con sede en Nueva York, está formado por músicos de la Juilliard School, el New England Conservatory, Harvard y el Curtis Institute, mientras que el clarinetista español Oskar Espina-Ruiz es el director artístico del Music Mountain Festival y su trayectoria ha sido reconocida por la crítica internacional por su virtuosismo, en particular, en diálogo con la cuerda en el repertorio de cámara.

La fuente de los Baños de Diana es una de las más singulares y monumentales de los Jardines de La Granja, un marco especial para un concierto de música de cámara al aire libre. La fuente representa el mito de Diana y Acteón: el cazador sorprendió a la diosa mientras se bañaba y, como castigo, fue convertido en ciervo y devorado por sus propios perros. El efecto de sus juegos de agua la convierte en uno de los rincones más fotografiados del recinto.

Compra de entradas e información práctica en la web de venta de entradas de Patrimonio Nacional.