Patrimonio Nacional y FAE Burgos restaurarán los paños de las colgaduras históricas del Monasterio de las Huelgas

La presidenta de patrimonio nacional, Ana de la Cueva, y el presidente de FAE Burgos, Ignacio San Millán, durante la firma del acuerdo. - EUROPA PRESS

BURGOS 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresas de Burgos (FAE), ignacio San Millán, y la presidentade Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, han suscrito un convenio de colaboración público-privada para financiar la restauración de las colgaduras de la 'Serie Roja' del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas.

Se trata de un conjunto textil del siglo XVI de extraordinario valor histórico cuyo arreglo integral requerirá una inversión aproximada de 600.000 euros, unos 100.000 por cada uno de sus seis paños.

El proyecto se articulará mediante un modelo de microaportaciones abierto a todo el tejido productivo burgalés, de modo que pequeñas y medianas empresas puedan sumarse a la iniciativa según sus capacidades y beneficiarse de los incentivos fiscales correspondientes.

Las licitaciones para los trabajos se irán convocando a medida que se alcance la financiación necesaria para abordar cada paño, proceso que FAE inaugurará con un primer desembolso con el objetivo de acelerar los plazos.

Durante el acto de presentación, Ignacio San Millán, ha valorado las facilidades otorgadas por el organismo estatal para cerrar una alianza destinada a involucrar a las empresas locales en la conservación del patrimonio. San Millán ha agradecido las gestiones iniciales de María Elena Antolín, vocal del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, que sirvieron para vincular a la patronal con la propuesta.

Por su parte, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha subrayado el carácter "singular" de esta serie de tapices de seda, terciopelo e hilos de oro, regalada en 1527 por el emperador Carlos V al cenobio por mediación de la Santa Sede como reconocimiento al auxilio económico prestado durante las guerras contra el Imperio otomano.

De la Cueva ha remarcado que la pieza refleja "la pujanza histórica del monasterio y la relevancia política que ejerció la abadesa en la Edad Media".

La responsable de Patrimonio Nacional ha advertido de la minuciosidad del proceso de restauración, que conllevará análisis técnicos previos y una labor artesanal estimada en unas 3.000 horas de trabajo manual por paño.

Las intervenciones se irán adjudicando mediante concurso público con especificaciones técnicas estrictas para garantizar la capacitación de los talleres contratados.