Patrimonio Nacional reabre la Fuente de la Cascada, en La Granja (Segovia), tras dos años de restauración

La fuente de La Cascada, en el encendido de su reinauguración. - EUROPA PRESS

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional ha puesto de nuevo en funcionamiento la Fuente de la Cascada, situada en los Jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en Segovia, tras un proceso de restauración que se ha prolongado durante prácticamente dos años, con un presupuesto de 5,2 millones de euros de fondos europeos.

Al acto han acudido la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente; el alcalde de La Granja de San Ildefonso, Samuel Alonso, así como representantes de los estamentos civiles y militares de la provincia. Pese al intenso calor registrado en la jornada, unas 1.500 personas se han congregado en los jardines para presenciar la puesta en marcha de los chorros de la fuente.

El director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, Luis Pérez de Prada, ha señalado que la inauguración supone "un día importante" para la institución, ya que la Fuente de la Cascada constituye uno de los elementos más emblemáticos del conjunto. Según ha explicado, su relevancia radica en su ubicación, justo en el eje principal de la fachada del Palacio Real, frente a los cuartos de dormir de los reyes.

El diseño en escalera de La Cascada permite conectar el nivel superior de los jardines con la zona inferior, próxima a la propia arquitectura palaciega. Pérez de Prada ha destacado que los trabajos han permitido recuperar la mayor parte de los elementos de piedra que revisten la fuente, así como el sistema hidráulico original, uno de los rasgos que Patrimonio Nacional considera más singulares del conjunto de fuentes de La Granja, al conservarse prácticamente intacto desde su construcción en el siglo XVIII.

El directivo ha subrayado que este resultado ha sido posible gracias al trabajo del personal técnico propio de la institución, especializado en el mantenimiento de piezas de fundición, plomería y los grupos escultóricos que componen la fuente.

La arquitecta del Departamento de Arquitectura y Jardines de Patrimonio Nacional responsable de la restauración, María Corzo, ha detallado la magnitud de la intervención. La fuente ocupa una superficie de 1.500 metros cuadrados, mientras que el área total de actuación, incluyendo el ajardinamiento próximo, ha alcanzado los 4.500 metros cuadrados. La estructura cuenta con 6.200 piezas de mármol, de las que se han desmontado unas 4.300 para su restauración en dos talleres simultáneos, uno instalado en la propia obra y otro en las instalaciones de la empresa constructora.

Corzo ha explicado que se han logrado recuperar piezas que en un principio se consideraban irrecuperables por su deterioro, tanto las de mármol blanco como las de oficalcita, de tono rojizo, especialmente dañadas. Únicamente ha sido necesario reponer alrededor de 300 piezas nuevas, para las que se ha recurrido a mármoles procedentes de Carrara, en Italia, con el objetivo de mantener la máxima similitud con el material original. La restauración, ha añadido Corzo, ha despertado el interés de otras instituciones europeas, entre ellas los servicios técnicos hidráulicos del Palacio de Versalles, que han visitado las obras.

Respecto al simbolismo del conjunto, Pérez de Prada ha recordado que la fuente incorpora la figura de Anfítrite, en alusión a los monarcas que impulsaron la construcción de los Jardines de La Granja, Felipe V e Isabel de Farnesio, cuya residencia de retiro se inspiró en los modelos franceses de la época.

El directivo también se ha referido a la gestión sostenible del agua, un aspecto que, según ha indicado, Patrimonio Nacional ha incorporado a su filosofía de conservación ante el contexto de cambio climático. En este sentido, ha explicado que el funcionamiento continuado de las fuentes se reserva actualmente para fechas señaladas, como las festividades de Santiago, San Luis y San Fernando, con el fin de compatibilizar el disfrute cultural del recinto con la administración de un recurso considerado escaso.

Por último, la también arquitecta de las obras de restauración de otro Sitio Real, el Palacio de Riofrío, María Corzo, ha avanzado que las obras que se desarrollan de Riofrío continúan su curso, aunque todavía no existe una fecha prevista de finalización, que la institución sitúa de forma orientativa después del verano.