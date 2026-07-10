'Patrimonio Restaurado' muestra 35 obras de Palencia recuperadas por el taller desarrollado por Diputación y Obispado

PALENCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Patrimonio Restaurado 2026' acoge una selección de 35 obras de arte, de las 43 restauradas este año, por doce profesionales gracias a la colaboración entre la Diputación de Palencia y la Diócesis.

La muestra, que puede visitarse hasta el 30 de agosto en el Centro Cultural Provincial, muestra al público el resultado de la labor realizada este año en el taller de restauración que financia la institución provincial, tal y como ha destacado la vicepresidenta de la Diputación, María José de la Fuente, durante la inauguración.

La muestra incluye 35 obras de arte procedentes de 30 localidades, seleccionadas entre todas las que se han intervenido. Así, se muestran 13 pinturas (sobre lienzo, tabla y cobre), 16 esculturas exentas y relieves (como Cristos, Vírgenes, Santos y escenas religiosas), cuatro piezas de orfebrería y dos piezas textiles.

De la Fuente ha insistido en que el convenio de colaboración suscrito con el Obispado plasma la voluntad de ambas instituciones por conservar y recuperar las numerosas obras de arte de la provincia.

"Patrimonio Restaurado es algo más que una exposición de obras de arte religioso. Es fruto del obligado deber de conservar nuestro patrimonio y también un proyecto para la creación de empleo", ha dicho.

Por su parte, el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, ha mostrado su satisfacción por el resultado del taller, una iniciativa que ha asegurado que está sirviendo como "referencia e inspiración" para otras diócesis españolas.

Garcianía ha reiterado la buena sintonía que existe entre ambas instituciones y la importancia de la colaboración y de poder trabajar con "la misma sensibilidad y criterio compartido".

En este sentido, ha explicado cómo para el taller se eligen piezas tanto por su importa artística como por su valor "sentimental y devocional" para las diferentes localidades

El taller de restauración está en funcionamiento entre febrero y agosto de 2026. En estos meses, se van a intervenir un total de 43 obras de la Diócesis, procedentes de diferentes puntos de la provincia. En los doce años de vida de este, taller se han intervenido 524 obras de prácticamente todas las localidades palentinas

El patrocinio de la Diputación, que financia con 260.000 euros permite a la Diócesis contratar un equipo formado por doce restauradores titulados, diez restauradores de pintura y escultura, uno de orfebrería y uno de textiles.