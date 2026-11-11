La patronal cifra en un 0,97% el seguimiento en Salamanca, mientras los sindicatos ven una respuesta "grande"

Manifestación en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE Cepyme Salamanca ha cifrado en un 0,97 por ciento la participación en la huelga, una índice "escaso", mientras que los sindicatos han asegurado que la respuesta ciudadana ha sido "grande".

La patronal ha asegurado, además, que "la actividad empresarial" se ha desarrollado "con normalidad y sin apenas incidencias en el conjunto de la provincia", según les han referido las empresas consultadas.

Por otro lado, han asegurado que "se ha registrado alguna incidencia relacionada con la huelga en los servicios públicos de transporte urbano y metropolitano, además de algunas paradas de actividad en el sector comercio, del transporte regular de pasajeros y en los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria", debido a la presencia de piquetes que han intentado "paralizar· la prestación de los servicios mínimos. No obstante, antes de mediodía, se había recuperado la actividad "habitual de estas empresas".

Por su parte, los sindicatos se han dado cita en la Plaza Mayor desde las 12.00 horas, y se han unido al piquete estudiantil que ha partido del campus universitario de la ciudad y que ha llegado al ágora salmantina sin incidentes.

En la Plaza se han sumado en total cerca de un millar de personas que bajo los paraguas por la lluvia que ha caído durante toda la concentración han gritado cánticos como 'violencia es llegar a fin de mes', 'obreros y estudiantes, unidos adelante', 'que viva la lucha de la clase obrera' o 'vecina, escucha, tu lucha es nuestra lucha'.

Los sindicatos, en sus declaraciones a los medios de comunicación, han denunciado "cargas desproporcionadas a los piquetes informativos que en ningún momento han hecho el uso de la fuerza", además de asegurar que "los servicios mínimos que ha marcado la administración han sido "desproporcionados".