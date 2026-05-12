La patronal soriana celebra el jueves el II Encuentro de la Construcción para conectar oferta y demanda de empleo

Encuentro Empresarial De La Patronal Soriana 'Oportunidades De Empleo En La Construcción'. - FOES

SORIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) celebra este jueves, 14 de mayo, el II Encuentro sectorial dedicado al sector de la construcción, una iniciativa dirigida a conectar empresas que necesitan incorporar trabajadores y personas en búsqueda de empleo.

El objetivo es dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes que atraviesa actualmente la construcción en la provincia, la dificultad creciente para encontrar mano de obra, según han recalcado desde FOES.

El evento está subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León dentro de la III Medida del Acuerdo de Diálogo Social para el desarrollo de la Política Social de Vivienda 2024-2027.

La jornada se enmarca dentro de las acciones que FOES desarrolla para dinamizar el mercado laboral soriano y se plantea como un espacio práctico y dinámico de conexión directa entre oferta y demanda en el ámbito de la construcción.

JORNADA

La iniciativa tendrá lugar en las Aulas de Caja Rural de Soria (calle Diputación, número 1 -2ª Planta), a partir de las 9.00 horas, y se contempla como un espacio práctico en el que los asistentes podrán conocer de primera mano las posibilidades laborales que ofrece actualmente la construcción y acercarse a la realidad actual del sector.

Para ello, la jornada 'Oportunidades de empleo en la construcción' contará con una feria de empleo en la que participarán empresas del sector, así como de ámbitos afines y actividades complementarias (como fontanería, electricidad o carpintería metálica, entre otros).

El formato de la jornada permitirá a las empresas participantes mantener entrevistas con potenciales candidatos, identificar perfiles de interés y trasladar de primera mano sus vacantes.

Asimismo, las empresas podrán dar a conocer su actividad, contribuir a mejorar la imagen del sector y acercar sus oportunidades laborales reales a un público diverso, desde personas sin experiencia que buscan incorporarse al mercado e iniciarse en el sector hasta profesionales con trayectoria, con lo que prevé contribuir activamente a favorecer la incorporación de nuevos trabajadores.

ENTREGAR EL CURRÍCULUM

Por su parte, los participantes tendrán la oportunidad de informarse sobre los perfiles profesionales más demandados y las oportunidades reales de empleo existentes, y presentar directamente su candidatura a las empresas del sector.

Por ello, la organización recomienda a los asistentes acudir con varias copias de su currículum actualizado para facilitar su participación en los procesos de selección que se desarrollarán durante la jornada.

El encuentro está dirigido tanto a personas con experiencia como a personas que estén valorando incorporarse a este ámbito, incluyendo jóvenes, desempleados o personas en proceso de reorientación laboral que estén interesados en iniciarse en el sector, que continúa ofreciendo múltiples opciones de incorporación.

En este sentido, la cita pretende también poner en valor las oportunidades que ofrece la construcción, un sector que continúa evolucionando y que demanda cada vez perfiles más diversos y especializados.