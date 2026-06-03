La patronal soriana y Educación apuestan por la FP para crear mano de obra y fijar población en la provincia

SORIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la consejería de Educación de la Junta han mostrado su apuesta por la Formación Profesional para crear mano de obra y fijar población en la provincia.

El director provincial de Educación de Soria, José Alfredo de Pablo Hervás, ha mostrado su agradecimiento a FOES por el "interés mostrado" en los estudios y oferta educativa que se desarrolla en el Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes, el IES Santa Catalina (Burgo de Osma) y el IES Villa del Moncayo (Ólvega), que imparten estudios de Formación Profesional (FP) vinculados al sector de la industria.

En el caso del Pico Frentes, De Pablo ha destacado los reconocimientos de calidad recibidos por el centro. Dentro de las siete familias de FP que se imparten en el centro, existen 16 ciclos distintos y cursos de especialización.

El director y los responsables del centro han mostrado este miércoles a FOES cómo se trabaja y en qué se forma a los alumnos de las ramas vinculadas a la industria. "Queremos seguir creando sinergias porque la FP forma y fija población", ha destacado el responsable educativo de la provincia.

"Es de vital importancia ir de la mano con las empresas, ya que hay formación de prácticas en primero y segundo curso. Tenemos que ver las necesidades del tejido empresarial e industrial de la provincia, ofertando los estudios que se requieran", ha finalizado De Pablo.

Por su parte, la directora general de FOES, Marian Fernández, ha explicado que se ha organizado una jornada informativa muy concreta, "para el sector de la carpintería metálica y para el sector de instalación de fontanería".

"Lo que queremos es colaborar para solucionar el problema importante que tienen las empresas sorianas para encontrar trabajadores", ha señalado.