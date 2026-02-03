Las patronales de cuidados a mayores se reúnen en Valladolid y alertan de un sector "al borde del colapso"

El presidente de CEAPS, Rafael Sánchez-Ostiz, y el presidente de Acalerte, Diego Juez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las patronales del sector de cuidados a mayores y residencias Ceaps y Acalerte han participado este martes en Valladolid en la V Cumbre Estatal del 'Babyboom' en un momento que ha resumido el presidente de la primera de las entidades, Rafael Sánchez-Ostiz, "al borde del colapso" del sistema de cuidados con el envejecimiento de los 'babyboomers'.

Sánchez-Ostiz ha atendido a los medios de comunicación acompañado por el presidente de la Asociación de Residencias de Tercera Edad en Castilla y León, Diego Juez, en el Museo de la Ciencia durante la celebración de la jornada, que se desarrolla durante el día con una mañana dedicada a las mesas redondas y exposiciones de novedades y la tarde con contenido más cultural.

Al ser preguntado por la situación del sector de los cuidados, el dirigente de Ceaps ha aseverado que puede decir que está "al borde del colapso" ante un "desafío brutal" que es el envejecimiento de la generación del Baby Boom".

Por ello, considera muy oportuno analizar "cómo la oferta y la demanda" pueden encajar "el crecimiento exponencial de las personas jubiladas", ya que advierte de que va a ser "continuo" y entiende que "la oferta de servicios y recursos como residencias y centros de día no se está acompasando con ese crecimiento".

El directivo de Ceaps ha reclamado que España no puede mantener una aportación del "0,9 por ciento del PIB" a gasto social, cuando apunta que la media de la OCDE está en el 1,9 por ciento. "Cuando tanto se habla del 2 por ciento de gasto en Defensa, mejor vendría invertir un 2 por ciento en invertir en gasto social, que genera empleo no deslocalizable", ha enfatizado.

REIVINDICACIÓN ANTE LAS ELECCIONES.

Ante un panorama electoral inminente en Aragón y Castilla y León, Sánchez Ostiz ha pedido a los políticos que "no piensen sólo en esta época en las personas mayores" ya que habrá cuatro años por delante "fundamentales" para poder generar nuevos recursos, atender la dependencia, la soledad no deseada o los pacientes pluripatológicos, como principales desafíos.

También ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar "el apoyo a las familias cuidadoras" de mayores, pues apunta que "sólo el 5 por ciento de las personas mayores vive en residencia", de modo que buena parte del otro 95 por ciento reside en un domicilio acompañada por cuidadores. "Hay que poner el foco en esas familias cuidadoras, que están abandonadas", ha añadido.

Otra reclamación del presidente de Ceaps es la necesidad de "afrontar como sociedad los dilemas éticos que plantea la longevidad" pues ahora las personas llegan a "edades extremas" y hay situaciones que se deben afrontar.

En este punto, Diego Juez ha mencionado el deber de los políticos de apostar por el sector de los mayores, en una comunidad como Castilla y León con 50.000 plazas residenciales, sin contar con teleasistencia, ayuda a domicilio o centros de día. "Pedimos estar en la agenda, que dentro de las reivindicaciones los mayores también estemos porque la dependencia nos afecta a todos", ha reflexionado.

"SERIO PROBLEMA" PARA ENCONTRAR TRABAJADORES

Juez ha incidido, a su vez, en el "serio problema" que también aventura para el sector ante la dificultad de encontrar trabajadores dispuestos a cuidar a los mayores. Ante ello, ha apostado por desarrollar "distintos tipos de políticas", con una financiación vinculada al servicio por el cual la persona reciba una aportación económica directa y sea él quien decida "dónde quiere ir".

Un aspecto sobre el que se ha mostrado preocupación es el denominado 'edadismo' porque Sánchez-Ostiz lo ve como "fractura social", achacable a que en España se "está rompiendo" el roce entre generaciones. De hecho lo ha vinculado a que las sociedades cada vez son "más individualistas y consumistas" y también el contacto "que antes era natural entre un abuelo con sus nietos" ahora se está dificultando.

En un tema relacionado con ello, el presidente de Ceaps ha insistido en la defensa de la "solidaridad intergeneracional" en lo relativo al sistema de pensiones

Por su parte, Diego Juez ha abogado por reivindicar la figura del mayor activo, y luchar contra ese edadismo con ejemplos como los que se van a ver en esta cumbre de personas que con los años tienen más ilusión y disfrutan más.

En esa intención se enmarca alguna de las actividades culturales del congreso, como la proyección a partir de las 17.00 horas en el Auditorio del Museo de la Ciencia del documental '100 días con la Tata', del actor y director Miguel Ángel Muñoz, que cuenta cómo pasó los días más duros de la pandemia del coronavirus conviviendo con su tía-bisabuela, que le había cuidado de niño.

El propio Muñoz ha participado en una de las mesas redondas que ha versado sobre la imagen de los mayores en el cine.