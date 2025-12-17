El Patronato de la Fundación Santa María la Real contempla en 2026 un plan de actuación por 14,6 millones . - FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Santa María la Real ha aprobado un plan de actuación para 2026 que seguirá apostando por las personas, el patrimonio y el paisaje mediante el desarrollo de proyectos y actividades que requerirán de un conjunto de inversiones por importe global de 14,6 millones de euros.

"Es, sin duda, el plan de actuación más ambicioso que ha afrontado la Fundación hasta el momento", explicaba el presidente de la entidad, Ignacio Fernández Sobrino, al término de la reunión celebrada en su sede de Valladolid, la Casa Luelmo. "Para alcanzar este objetivo tendremos que concitar esfuerzos público-privados que nos permitan sacar adelante todos y cada uno de los proyectos de nuestras diferentes áreas de actividad", concretaba.

Antes de detallar las líneas maestras del plan de actuación 2026, el presidente de la Fundación agradecía "el trabajo y el compromiso", tanto del patronato, como del equipo directivo y de toda la plantilla de la Fundación, que han conseguido cerrar el año 2025 con un balance "muy positivo".

Los resultados animan a seguir trabajando en la misma dirección. Así, en 2026 en el ámbito del empleo y la inclusión social, desde la Fundación Santa María la Real esperan poder desarrollar programas y actividades que den cobertura y apoyo a cerca de 5.000 personas. "Continuaremos incidiendo en programas de empleo que favorezcan la inserción laboral y la inclusión de los colectivos más vulnerables con acciones específicas para mujeres, jóvenes, migrantes o personas mayores", comentaba el presidente de la entidad.

Entre otros proyectos destaca el escalado a nivel nacional del Programa Salvia, dirigido a la lucha contra la soledad no deseada y a fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, o la expansión de distintas actividades a Latinoamérica.

Por lo que se refiere a la atención a personas mayores, se verá completada con el trabajo que desarrollan a diario sus centros Tercera Actividad de Aguilar de Campoo (Palencia) y Valdelafuente (León) que en 2026 darán cobertura a 300 personas, a través de sus servicios residenciales, centro de día y atención a domicilio.

CENTROS MULTISERVICIOS

Se profundizará en el carácter de centros multiservicios, con proyectos innovadores como las comunidades de cuidados, y en la aplicación de tecnologías innovadoras para mejorar a atención a las personas.

En el ámbito de la Cultura, el Patrimonio y el Paisaje, el próximo año la Fundación Santa María la Real espera poder publicar ocho nuevos libros, entre ellos, los últimos tomos de la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica. "Organizaremos ocho cursos, talleres y seminarios especializados en románico y cultura medieval y ofertaremos casi una treintena de viajes culturales, a través de nuestra agencia Cultur Viajes", apuntaba Fernández Sobrino.

Además, se consolidará la nueva oferta expositiva del monasterio de Santa María la Real, gracias al proyecto 'Bosque Románico', que abrirá sus puertas al público esta semana, tras años de intenso trabajo, al tiempo que se impulsarán nuevos proyectos, como los HUBS de Innovación Cultural, dirigidos a apoyar a emprendedores culturales y creativos.

Continuarán incentivando acciones dirigidas a su red de Amigos del Patrimonio, como el ciclo de conciertos 'Las Piedras Cantan' y mantendrán su participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales orientados a mejorar la gestión, conservación y difusión del patrimonio.

Para poder afrontar con éxito estos nuevos proyectos, se ha decidido renovar la composición del patronato, reforzando los valores de la economía social y el tercer sector, así como la puesta en marcha del Consejo Estratégico, que estará integrado por personas con una reconocida trayectoria y experiencia, tanto del ámbito público como del sector privado.