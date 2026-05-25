Paula Guardián, Pilar García, Esperanza Merino y Fernando Rodríguez, ganadores de 'Expositivos 26' (León)

Archivo - La propuesta fotográfica de Pilar García 'No soy un robot (creo)' ha sido uno de los proyectos ganadores de 'Expositivos 26'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN - Archivo

LEÓN 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha fallado el VI Certamen de Nueva Creación Fotográfica 'Expositivos 26', que ha recibido cerca de un centenar de proyectos de fotógrafos de todo el territorio nacional y cuyos ganadores han resultado ser Paula Guardián, Pilar García, Esperanza Merino y Fernando Rodríguez.

En concreto, los proyectos seleccionados en la presente convocatoria son 'Broad Channel: más allá del agua', de Paula Guardián; 'No soy un robot (creo)', de Pilar García; 'Crisálidas, tras el cristal', de Esperanza Merino y 'La presencia de lo incierto', de Fernando Rodríguez.

El jurado ha estado integrado por Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía 2009; Juan Manuel Castro Prieto, Premio Nacional de Fotografía 2015; Gemma Rodríguez Berasategui, responsable de Arte y Exposiciones del Ayuntamiento de León; Ana Valiño, fotógrafa, galardona en Expositivos 21 y Pablo Martínez, galerista. Sus componentes evaluaron todas las propuestas presentadas a la convocatoria en función de la solidez plástica y conceptual de los trabajos.

Los dos proyectos de ámbito nacional que han sido seleccionados en Expositivos 26 han sido 'Broad Channel: más allá del agua', de Paula Guardián (Zamora, 1999) y 'No soy un robot (creo)', de Pilar García (Madrid, 1976).

'Broad Channel: más allá del agua' es una propuesta que explora la vida cotidiana de una comunidad en Nueva York atravesada por la amenaza constante del aumento del nivel del mar, mientras que 'No soy un robot (creo)' analiza la construcción de la identidad, inspirado en la psicología social y las neuronas espejo.

CATEGORÍA LEONESA

Por su parte, los dos proyectos seleccionados en la categoría leonesa han sido 'Crisálidas, tras el cristal', de Esperanza Merino (León, 1963) y 'La presencia de lo incierto', de Fernando Rodríguez (León, 1976), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

'Crisálidas, tras el cristal' es un trabajo que cuestiona los moldes tradicionales de representación del cuerpo femenino, desde la obra de Miguel Ángel 'Esclavo moribundo', mientras que 'La presencia de lo incierto' explora el concepto de ambigüedad a través de la representación de lo inanimado.

Durante los próximos meses cada artista premiado abordará la edición, la producción y la exposición final de su proyecto junto a profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía y de las artes visuales.

Con esta nueva edición de 'Expositivos 26' la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la organización cultural León es Photo pretenden reafirman su compromiso por el apoyo a la creación y la difusión artística mediante una iniciativa que enriquece el entramado cultural de la ciudad y expande los horizontes de la fotografía contemporánea en España. Así, se brindan a los creadores todas las herramientas necesarias para que sus proyectos se materialicen y lleguen al público.