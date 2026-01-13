La pauta del tratamiento que ha provocado la muerte a dos pacientes oncológicos de Burgos multiplicaba por 6 la debida

El director gerente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Carlos Cartón, en la rueda de prensa para explicar lo ocurrido con el error en el tratamiento a pacientes oncológicos. - TOMÁS ALONSO - EUROPA PRESS

BURGOS, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Carlos Cartón, ha señalado en rueda de prensa que los dos pacientes oncológicos fallecieron a causa de un "error" en la ficha de elaboración de la medicación al "multiplicar por seis la dósis del tratamiento".

El error ha estado en "la dilución" de los viales que se había de administrar a los pacientes. En todos los casos, los cinco afectados, con la misma pauta de tratamiento y con el mismo principio activo.

Según ha explicado, el día 18 de diciembre el Servicio de Oncología tuvo conocimiento de lo ocurrido después de que unos pacientes "acudieron al servicio de Urgencias," con una sintomatología hematológica, compatible con un exceso de "toxicidad". Todo ello, antes de que se percataran en el servicio de esa toxicidad "inesperada".

Todos los enfermos tenían la misma prescripción basada en los "principios activos" y por eso la ficha de los pacientes era la misma.

Además, como ha indicado el facultativo, no se aplicaron los tratamientos en el mismo día, sino en momentos diferentes.

Como consecuencia de lo ocurrido, ha detallado, se inició una investigación en la que se repasó "todo el proceso" del tratamiento, comenzando por la "prescripción por parte de los facultativos de la oncología".

Si bien ésta fue correcta, el "error humano" se produjo en la elaboración de la ficha con la que se produce el fármaco administrado y por el que dos pacientes han fallecido --"mayores de 60 años"-- y otros tres se han visto afectados, de los que uno está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); otro se encuentra ingresado en planta "y el quinto ha sido dado de alta", tal y como ha confirmado el director gerente, quien ha abundado en que el hospital los asume como "propio"

El gerente ha apuntado que se han revisado todas las fichas de elaboración de fármacos y se han reforzado los protocolos para evitar otros errores.

El gerente ha añadido que desde el Hospital Universitario se han puesto en contacto en varias ocasiones ya con las familias de los fallecidos.

Preguntado Cartón por la posibilidad de que las familias interpongan algún tipo de demanda, el facultativo ha respondido que desconoce esa posibilidad.

Tampoco achaca el error a la posibilidad de falta de personal en el servicio o al inicio de algún tipo de tratamiento "novedoso".

La Gerencia Regional de salud iniciará el proceso de responsabilidad patrimonial que siempre se pone en marcha en casos similares.