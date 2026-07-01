El PCE de Valladolid condena el "ataque fascista" al mural LGTBIQA+ del puente Juan de Austria. - PCE DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid ha expresado su firme condena tras el acto de vandalismo "de corte fascista" detectado en el día de hoy contra el mural en favor de los derechos LGTBIQA+ situado en el puente Juan de Austria de la ciudad, obra de la artista Sara Macho. La pieza artística, titulada 'Historia de los derechos LGBTI+' e integrada en el proyecto 'Pintando la diversidad del mundo', ha sido atacada con simbología falangista y proclamas de carácter racista.

Desde el PCE de Valladolid, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se denuncia que "esta agresión es una consecuencia directa de los discursos de odio que la extrema derecha promueve a diario desde las instituciones, los medios de comunicación y las redes sociales. La impunidad con la que las fuerzas reaccionarias difunden su discurso machista, LGTBIQAfóbico y racista actúa como un catalizador".

Este espacio de visibilidad, inaugurado en febrero de 2023, tiene un gran valor político, artístico e histórico. El mural se diseñó inspirándose en tres figuras fundamentales del activismo y la lucha internacional por los derechos humanos: la escritora Virginia Woolf, la activista trans e impulsora de Stonewall Marsha P. Johnson, y el histórico luchador contra el apartheid y por los derechos LGTBI+ en Sudáfrica, Simon Tseko Nkoli.

El espacio destaca por lanzar un mensaje claro de libertad, memoria y solidaridad que enlaza con proyectos de cooperación internacional y de ayuda humanitaria con colectivos vulnerabilizados en regiones como Centroamérica. Su creación fue fruto de la colaboración de la Fundación Triángulo Castilla y León, la financiación de la dirección general de Acción Exterior de la Junta de Castilla y León y la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento de Valladolid.

El PCE de Valladolid ha trasladado su solidaridad y apoyo a la artista Sara Macho, a la Fundación Triángulo y a todas las entidades defensoras de los derechos humanos. "El odio no tiene cabida en nuestra ciudad. Frente a las pintadas del pasado, seguiremos construyendo un Valladolid con más derechos, más convivencia y un futuro digno para todas las personas", sentencia.