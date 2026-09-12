Una pelea entre grupos en Salamanca deja un herido por arma blanca en un brazo

SALAMANCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por arma blanca en un brazo durante una pelea entre un "grupo de 10 o 15 jóvenes" registrada este sábado en el Parque de la Aldehuela de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 19.25 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de una pelea en la que participaban un grupo de entre diez y quince jóvenes.

El alertante ha solicitado asistencia sanitaria para una persona que había sufrido una herida por arma blanca en un brazo.

El 112 ha trasladado la información a la Policía Local de Salamanca y al Cuerpo Nacional de Policía para que acudieran al lugar de los hechos.

Asimismo, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado recursos sanitarios para atender al herido.