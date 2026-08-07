Pellitero acusa al PSOE de mentir sobre los contratos de mantenimiento de obras y les tacha de "poca originalidad"

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha rechazado las críticas lanzadas por el PSOE sobre la falta de "transparencia" en los contratos del mantenimiento de parques y ha asegurado que "mienten" ya que semanalmente se publican los partes de trabajo de las empresas.

"En este refrito de notas de prensa del verano que envía el Grupo Municipal Socialista, pues vuelve a reinar la poca originalidad, ya que vuelven a sacar un tema que ha sido respondido y debatido en varias ocasiones durante estos años", ha aseverado García Pellitero.

Asimismo, el concejal de Medio Ambiente ha rechazado las "críticas del PSOE a la transformación de puestos de trabajo" ya que, según ha explicado García Pellitero, "no se han eliminado" sino que "se han transformado en oficiales" por lo que "va n a poder realizar mejor sus tareas con un rendimiento mucho mayor y utilizando una maquinaria que siendo peones no pueden utilizar".

Igualmente, ante la petición de más recursos planteada por el Grupo Municipal Socialista, el concejal ha recordado que los contratos los dejó licitados el PSOE y ahora se va a licitar unos nuevos "con mejoras tanto en personal, un 28 por ciento más de trabajadores ya que estaban infradotados, con mayor dotación económica, con más planificación y más control sobre las empresas".

"Los contratos que nos dejaron han demostrado ser un auténtico desastre", ha concluido Alejandro García Pellitero.