Peñafiel (Valladolid) acoge los días 18 y 19 'Ribera Run Experience' que une deporte y vino en una edición internacional

La presentación de la 'Ribera Run Experience" en el Palacio de Pimentel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Peñafiel acogerá este viernes y sábado, días 18 y 19 de septiembre, la cita deportiva y enológica que congregará a un millar de corredores en la edición "más internacional" del 'Ribera Run Experience' por contar con una cata de los vinos premiados en el Concurso Mundial de Bruselas (CMB).

Así lo han presentado este jueves el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Esteban; el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez; el representante del presidente del Concurso Mundial de Bruselas, Benigno Garrido, y el director de la Ribera Run Experience, José Antonio de Pablo.

En este marco, Esteban ha destacado que la carrera que reúne enoturismo y deporte en el corazón de la Ribera del Duero contará con un millar de participantes, con cerca de un 70 por ciento de deportistas de fuera de Castilla y León y un 47 por ciento de mujeres.

Asimismo, el diputado ha destacado el acto de inauguración que se llevará a cabo este viernes y que se diferencia de las anteriores ediciones por contar con una cata de los premiados en el CMB en el Museo Provincial del Vino, situado en el Castillo de Peñafiel.

De esta forma, los asistentes a través de un código QR introducirán su valoración a los vinos y un algoritmo estandarizará las opiniones de los catadores para generar una rueda de color y aromas, que se comparará con la evaluación de los jueces internacionales.

Por su parte, Garrido ha manifestado que Castilla y León es "muy importante para el concurso" por representar un porcentaje "alto" entre los premiados del certamen. Además, el representante del CMB ha destacado que "normalmente no hay posibilidad" de probar los vinos que protagonizarán la jornada inaugural del 'Ribera Run Experience'.

Por otra parte, el alcalde de Peñafiel ha señalado los retos que han obligado a cambiar parte del recorrido por "percances", entre ellos, el derrumbe del puente medieval por las crecidas del río Duero, imprevisto al que se ha sumado la caída de otra pasarela, una situación que ha provocado los vecinos un esfuerzo "importante" por buscar recorridos alternativos dentro de la Senda del Duero.

En este sentido, el organizador, De Pablos, ha manifestado que los retos, en la edición "más internacional" de la carrera, se han completado con un problema en el castillo, "que se mueve", y que impedirá el paso habitual de los corredores por el Bien de Interés Nacional.

RECORRIDO

Los participantes de las distintas modalidades recorrerán un territorio en el que el deporte se combina con el patrimonio y la naturaleza con el paso por algunas de las principales bodegas de la denominación, como Protos, Dehesa de los Canónigos, Comenge, Emilio Moro, Carramimbre, Vinos de la Luz, Tr3smano, Servilio y Vinos Santos Arranz - Lágrima Negra.

A estos enclaves se suman la Senda del Río Duero (GR-14) y algunos de los principales referentes históricos y culturales de la comarca, como la Plaza del Coso de Peñafiel, las plazas de Pesquera de Duero y Curiel de Duero, el Castillo de Peñafiel, que alberga el Museo Provincial del Vino, o el Yacimiento Arqueológico de Pintia, en Padilla de Duero, por donde transcurrirá la distancia larga.

Así, la modalidad '30K' mantiene su salida desde Bodegas Carramimbre y conserva la llegada en la Plaza del Coso de Peñafiel.

Por su parte, la prueba Senderista estrenará punto de salida en Bodega Comenge e incorporará nuevos puntos de avituallamiento, entre ellos Bodega Emilio Moro y la Plaza del Ayuntamiento de Pesquera de Duero.

Entre las novedades de esta octava edición destaca también la incorporación de Bodega Cantovera como punto de avituallamiento.

Por su parte, la modalidad '7K-Ribera Promo Vinos de La Luz' mantiene íntegramente su trazado original, con salida desde Bodega Vinos de la Luz y llegada en la Plaza del Coso de Peñafiel.

Asimismo, De Pablo ha afirmado que del millar de participantes inscritos hay 500 en la modalidad '30K' y que tanto en la marcha senderista como en la modalidad 7k, cuentan con aproximadamente 300 participantes respectivamente.

PROGRAMA DEL SÁBADO

Con este contexto, la Plaza del Coso de Peñafiel volverá a ser el punto de encuentro de la jornada de este sábado, en el que se concentrará la mayor parte de la actividad del 'Ribera Run Experience'.

En este espacio estará situada la meta de las tres modalidades y se celebrarán las carreras infantiles, organizadas por el club local de atletismo 'Supple Leopard', una propuesta pensada para acercar el deporte a los más pequeños y disfrutar en familia.

A las 15.00 horas tendrá lugar la entrega de premios, tras la cual la música en directo tomará el protagonismo con la actuación del grupo vallisoletano Nunca Jamás.

La jornada contará también con una paella para todos los participantes, además de una barra en la que corredores, acompañantes y público podrán degustar productos y bebidas.

El programa se prolongará durante la tarde con el DJ granadino Alex Garvin, que pondrá el broche final a la jornada hasta las 19.00 horas, en un ambiente festivo pensado para compartir la experiencia más allá de la competición.

Asimismo, El AZZ Peñafiel Las Claras Hotel & SPA será la sede oficial de la recogida de dorsales, que tendrá lugar este viernes, de 18.00 a 21.00 horas, y el sábado 19, de 7.30 a 9.30 horas.