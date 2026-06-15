Peñafiel (Valladolid) reivindicará su patrimonio en la I Noche Blanca con doce conciertos el 27 de junio

El responsable de Pellizco Producciones y director de La Noche Blanca del Patrimonio, Tomás del Bien; la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, y el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, en la presentación. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Peñafiel reivindicará su patrimonio, especialmente el "menos visitado", con la primera edición de la Noche Blanca, una iniciativa en la que se ofrecerán doce conciertos gratuitos en distintos enclaves el próximo sábado 27 de junio.

El alcalde de Peñafiel, Roberto Díez; la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, y el responsable de Pellizco Producciones y director de La Noche Blanca del Patrimonio, Tomás del Bien, han presentado este lunes, 15 junio, esta cita con la que se pretende "poner en valor" los rincones del municipio e invitar a "descubrir" aquello no tan conocidos pero que también "tienen encanto", ha destacado el regidor.

Así, esta experiencia cultural, que comenzará a las 20.00 horas, "conjugará" los rincones de Peñafiel con las propuestas musicales de doce grupos y artistas, así como con la degustación de vinos en los establecimientos hosteleros.

El cartel reunirá a destacados intérpretes del circuito acústico y de pequeño formato del panorama nacional, como Marilia -- del extinto dúo Ella Baila Sola--, Alberto Vela, Ángela González, Azul Ferreira, Bravo Maldonado, Carmen Sanxez, Delacueva, Inés del Río, Lignum Sonus, Lucía Espín & Sergio Portales, Paco Díez y Shuarma.

Los lugares en los que se ofrecerán los conciertos de estos artistas se darán a conocer la próxima semana, si bien no faltarán la emblemática plaza del Coso, a la que se suma otro espacio menos habitual para los visitantes, como la zona de los restos de lo que era el Convento de San Francisco.

Las propuestas musicales se han seleccionado y se distribuirán en los espacios de forma "acorde" a lo que estos requieren, de manera que se "respetará la empatía" de los enclaves, tal y como ha precisado el director de La Noche Blanca del Patrimonio.

Asimismo, ha subrayado que este evento es el primero de esta iniciativa cultural que se realiza en la provincia de Valladolid, con lo que el proyecto "desembarca" en este territorio en el que espera "consolidarse" a futuro y "llegar a lugares nuevos".

En este sentido, Del Bien ha reivindicado que La Noche Blanca del Patrimonio permite abrir monumentos y espacios singulares de municipios con conjuntos artísticos de interés cultural en horarios "no convencionales" para generar experiencias con el patrimonio como "protagonista".

De este modo, ha invitado a participar en esta iniciativa que también supondrá un "plus de identidad" para los habitantes de Peñafiel, y en la que la "cultura, la música y el patrimonio se pone al alcance de todos".

La propuesta incorpora, además, una estrecha vinculación con la cultura del vino, elemento identitario de Peñafiel y de la Ribera del Duero, con la venta en la Oficina de Turismo de una copa seriegrafiada que los que acudan a la cita podrán adquirir, junto a un cuelga copas de Alimentos de Valladolid de regalo, para degustar vinos en establecimientos hosteleros mientras disfrutan de los espectáculos musicales.