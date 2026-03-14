Pepe Viyuela protagoniza la obra 'El barbero de Picasso' este domingo en el Teatro Juan Bravo de Segovia

Archivo - Escena de 'El Barbero de Picasso'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor Pepe Viyuela interpreta a Picasso en la comedia agridulce 'El barbero de Picasso', que se presenta este domingo, 15 de marzo, a las 20.00 horas en el Teatro Juan Bravo de Segovia.

La obra, escrita por Borja Ortiz y dirigida por Chiqui Carabante, no pretende ser realista ni documental sino que imagina la relación de amistad que pudo existir entre Pablo Picasso y su barbero, Eugenio Arias, al cual interpreta Antonio Molero.

La producción de Teatro Español y Amor al Teatro, cuyo elenco se completa con Mar Calvo y José Ramón Iglesia, recrea "la camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero" mientras ambos se encontraban exiliados en Francia en los años cincuenta.

Ambos estaban unidos por la nostalgia del país perdido, su pasión por la tauromaquia y su compromiso político, pero diferenciados por todo lo demás, y su historia se convirtió en una amistad inquebrantable que trascendió.

En honor a esa relación, Arias nunca quiso cobrarle a Picasso sus cortes de pelo, por lo que el pintor terminó por pagarle mediante obras regaladas que dieron lugar a la colección 'Picasso-Eugenio Arias', la cual desde 1982 luce en las salas del Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya, localidad natal del barbero.

"He pretendido imaginar con grandes dosis de libertad cómo pudieron vivir aquellos dos hombres que nunca dejaron de soñar con un país y una sociedad mejores de los que recibieron", además el autor ha encontrado en las diferencias culturales entre ambos "un buen argumento de humor y ternura", ha explicado Ortiz al respecto.

A lo largo del montaje, Picasso y su barbero discuten sobre si un torero es mejor o peor, si una cabra constituye un regalo adecuado para un genio como el malagueño o si ser comunista es aún una posibilidad.

Estas situaciones configuran "la base cómica y emocional" de la pieza y permiten al público acercarse a la relación íntima entre ambos personajes, ha destacado la Diputación de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

Para esta función, el Teatro Juan Bravo ha establecido una serie de precios de entrada que oscilan entre los 18 euros de la más barata para menores de 25 años hasta los 24 euros de la más cara para el público general. El aforo no está completo pero quedan pocas localidades disponibles, por lo que se espera que Segovia reciba con un lleno a Pepe Viyuela y Antonio Molero.