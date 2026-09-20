Pérez Gellida anuncia que Blacklladolid 2027 versará sobre literatura y pensamiento crítico

Blacklladolid 2027 versará sobre literatura y pensamiento crítico - BLACKLLADOLID

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El organizador del certamen literario Blacklladolid, César Pérez Gellida, ha avanzado que la edición de 2027 tendrá como hilo conductor la literatura y el pensamiento crítico tras cerrar un evento que ha superado las 320.000 visualizaciones en streaming y los doce millones de reproducciones en los vídeos de redes sociales.

Unos números que consolidan Blacklladolid como una "cita imprescindible" en el panorama cultural español y como el certamen literario que más crece en España año tras año, ha destacado Pérez Gellida.

Las charlas de la sexta edición de Blacklladolid han llegado este domingo a su fin con una jornada de mañana llena de literatura, en la que el castillo de Fuensaldaña ha despedido cinco días en los que han pasado por su hemiciclo primeros espadas a nivel nacional de la literatura y grandes ponentes en torno a la moda.

Este último día, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas, ha contado con la presencia de la diseñadora Irene de la Cuesta y los escritores Christian Gálvez y María Dueñas quien, además, ha recibido el Premio Blacklladolid 2026.

Christian Gálvez ha sido el encargado de abrir la jornada con una interesante charla en la que ha abordado su pasión por la literatura, su carrera televisiva con Pasapalabra como máximo exponente y los dos personajes que han marcado sus novelas, Leonardo Da Vinci y Jesús de Nazaret.

Entre todo ello, el presentador ha llegado a confesar que hasta su tercer libro no pudo decidir sobre el contenido de lo que quería publicar". "A mí me encanta hablar de la vida profesional con premios, pero sobre todo con cicatrices y durante muchos años de mi carrera literaria he tenido que convivir con el peso de: 'otro de la tele que escribe libros'", ha expresado.

Asimismo, Gálvez se ha referido a las críticas recibidas por su exposición de Leonardo Da Vinci: "Por las pieles finas y los eternos ofendidos, no me merece la pena seguir hablando de Leonardo, aunque tampoco tengo nada más que contar. Me hizo mucho daño, me condicionó y me entrenó para lo que podía venir después".

Para concluir las charlas de esta sexta edición, ha llegado el turno de disfrutar de la charla de María Dueñas. Durante la conversación, la célebre escritora ha hablado sobre cómo afronta el proceso de creación de una novela.

"Yo empiezo las novelas siempre con documentación, una vez que tengo claro el territorio y las coordenadas que quiero. Es una etapa a la que dedico tres o cuatro meses y que siempre es enriquecedora y apasionante", ha explicado.

También ha compartido con el público asistente recuerdos de su infancia, anécdotas de sus novelas e incluso sus rutinas e imprescindibles.

Después de la entrega del premio Blacklladolid, llegó el momento de clausurar la sexta edición del certamen, con el anuncio por parte de César Pérez Gellida y Dolores Redondo de que la edición de 2027 versará sobre literatura y pensamiento crítico.