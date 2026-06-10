Pérez de la Sota sigue sin recibir la denuncia, lamenta el "juicio sumarísimo" a su persona y mantiene su inocencia

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Miguel Pérez de la Sota, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca Alejandro Miguel Pérez de la Sota ha lamentado el "juicio sumarísimo paralelo" hacia su persona, a raíz de unas denuncias sobre una presunta sumisión química, mantiene su inocencia y desconoce, por el momento, los delitos que se le imputan.

A través de un comunicado remitido a Europa Press, el edil sostiene que "aún" desconoce los hechos de los que le acusa y los delitos que se le imputan, al no haber recibido todavía "copia de denuncia alguna", ni tener "oportunidad de acceder a las actuaciones judiciales".

"La única información de la que tengo conocimiento es la obtenida con la lectura de los medios de comunicación, al mismo tiempo que toda la ciudadanía", ha añadido para subrayar que esta situación le resulta "imposible realizar manifestación, argumentación o defensa pública alguna, cuando ni siquiera ha habido posibilidad de realizar la defensa inicial y principal en el Juzgado".

Al hilo de estas palabras, Pérez de la Sota ha lamentado que las acciones, manifestaciones y actuaciones que se están realizando contra su persona "carecen del más mínimo respeto a la presunción de inocencia y al derecho al honor", tanto suyo como de su familia, algo que, a su juicio, rompe "todos los principios constitucionales". De ahí que haya criticado que se esté trasladando información "a través de los medios de comunicación para generar un proceso paralelo y sumarísimo" que considera "planeado" para "destruir" su imagen pública y su propia persona, antes incluso de que haya podido realizar "cualquier defensa en el ámbito judicial".

"Resulta especialmente vergonzoso el uso y actuación política que algunos pretenden hacer de algo que ni siquiera se ha concretado en forma legal, demostrando que están dispuestos al asesinato civil del adversario para encubrir las enormes responsabilidades de su propio partido", ha añadido.

El edil ha asegurado que cuando se le faciliten las acusaciones, no solo ejercitará su "derecho de defensa ante la Administración de Justicia", sino que también dará las explicaciones públicas "que puedan corresponder".

"Expreso mi máximo respeto, como no puede ser de otro modo, por toda persona y por sus derechos fundamentales, los cuales nunca he atacado ni vulnerado en ninguna forma; así como por la Administración de Justicia y por sus mecanismos legales, ante los que compareceré al ser requerido para ello, y ejerceré mi más leal, solvente y legítimo derecho de defensa", ha añadido para agradecer "las innumerables muestras de confianza, ánimo y apoyo" que está recibiendo "en estos días".

"Todos estos mensajes, junto a la firmeza de mi familia y a mi confianza absoluta en que los hechos se esclarezcan por completo lo antes posible, actualmente son mi mayor fortaleza para afrontar una situación totalmente injusta para mí", concluye el comunicado.