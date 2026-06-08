La periodista Maite Cabrerizo presenta el viernes en Valladolid su primer guión teatral 'Solo cuatro palabras'

Cartel de la presentación de 'Sólo cuatro palabras' de Maite Cabrerizo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora vasa Maite Cabrerizo presentará el próximo viernes, 12 de junio, en la Casa del Libro de Valladolid 'Solo cuatro palabras', su primer guión teatral en el que aborda el tiempo, las relaciones familiares, la falta de comunicación y dos realidades diferentes.

La presentación tendrá lugar a las 19 horas de este viernes y además de la presencia de la autora de 'Sólo cuatro palabras' también habrá una lectura dramatizada a cargo de Sofía García Bayón y música de Juanjo García Carretero.

Este libro presenta dos escenarios distintos, unos padres que pasan los días esperando que su hijo, un conocido director de cine les, visite y pase tiempo con ellos, y un hijo, que vive deprisa y siempre pensando en poder dar con un guión que le haga ganar en los Premios Amodio.