La periodista Patricia García del Río presidirá la APV los próximos tres años - APV

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Patricia García del Río ha sido elegida presidenta de la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) para los próximos tres años, tras la Asamblea General Ordinaria celebrado el pasado jueves en el edificio Q-BO, un espacio cedido para la ocasión por la Diputación.

La periodista, dedicada en la actualidad a la comunicación corporativa, presentó su candidatura para ocupar la presidencia de la APV tras la renuncia de Fernando Sanz el pasado 26 de octubre.

De acuerdo con el artículo 35.1 de los Estatutos de la APV, el vicepresidente, José Luis Arranz, asumió provisionalmente las funciones de presidente hasta la convocatoria y celebración de la Asamblea General, en un proceso electoral, al que también concurrió la asociada Cristina Durán León que posteriormente anunció la retirada de su candidatura a las elecciones, ha detallado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

Hasta la próxima incorporación de nuevos cargos la Junta Directiva de la APV estará compuesta por Patricia García, José Luis Arranz y Gracia Quintana, con un mandato limitado al tiempo que reste.

De esta manera el equipo gestor mantendrá su actividad hasta noviembre del 2029, fecha en la que se convocarán unas nuevas elecciones.

La nueva presidenta ha asegurado que en esta nueva etapa la APV mantendrá su defensa de la profesión periodística e impulsará una asociación abierta y participativa.

"Vamos a poner el foco en recuperar la ilusión en la profesión, trabajar en la unidad de los profesionales y motivar que los jóvenes periodistas de las facultades de Periodismo de la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes se asocien a esta institución y por supuesto agradezco la confianza y apoyo de todos los compañeros que me han elegido", ha expresado.

Precisamente, la asociación ha destacado que esta reorganización interna garantiza la continuidad de la línea de trabajo desarrollada hasta ahora, dado que la nueva presidenta ya formaba parte de este equipo de gobierno, que ha empezado a trabajar en los objetivos de la APV de cara al año que viene.

En la Asamblea General los asistentes aprobaron la Memoria de actividades 2026, así como la línea de actuación del próximo año que contempla una actualización de los Estatutos y la adaptación a la Ley de Protección de Datos, entre otros objetivos.

Con vistas a modernizar y buscar una nueva imagen para la APV también se firmará un convenio de colaboración con la Escuela Superior de Diseño (ESI) de Valladolid y se rediseñará el sitio web de la APV.