Un perito entiende que los promotores eólicos que reclaman civilmente a la Junta tienen derecho a "cero euros". - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un perito propuesto por la Junta de Castilla y León, administración que figura como responsable civil en la causa de la denominada 'trama eólica', considera que los distintos promotores personados en la causa como perjudicados tienen derecho a percibir "cero euros", al entender que los gastos contraídos en la promoción de parques eólicos ya les fueron resarcidos con la venta de sus acciones a otras mercantiles.

Aunque el informe pericial fue elaborado por un técnico ya fallecido, su contenido ha sido ratificado este martes, punto por punto, por el que fuera jefe del Departamento de Energías Renovables del Ente Regional de la Energía (EREN), Rafael Ayuste Cupido, quien ya hace semanas compareció como testigo en el procedimiento y que ahora ha venido a corroborar en su nuevo papel que Altos del Rasero, IDER y Augusta Wind carecen de razón a la hora de reclamar a la Junta de Castilla y León por la venta a pérdida de los derechos que tenían por la promoción de distintos parques que, según denuncian, se vieron obligados a vender ante las presiones procedentes, fundamentalmente, de los entonces consejero y viceconsejero de Economía, Tomás Villanueva y Rafal Delgado, respectivamente.

En su intervención, Ayuste Cupido, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha partido inicialmente de la consideración de los tres reclamantes de meros "promotores tramitadores", frente a los grandes inversores con vocación de explotar los parques eólicos una vez puestos en funcionamiento, al tiempo que ha considerado "errónea" la metodología realizada por estas tres sociedades a la hora de evaluar las pérdidas sufridas con motivo de los supuestos chantajes que les obligaron a vender su parte y, lo más importante, ha sostenido que "ninguno de ellos ha acreditado daño alguno indemnizable" y que por ello les corresponden "cero euros".

Analizando caso por caso, el perito ha concretado que con respecto a Altos del Rasero, en el supuesto de que el tribunal sí entendiera que hay un perjuicio económico, la cantidad que le correspondería serían 90.000 euros, resultante del 3 por ciento del valor del parque, sobre 28,9 millones--a razón de 1000.000 euros por cada uno de los 28,5 megavatios de potencia--y una tasa de éxito del proyecto del 10 por ciento, mientras que en lo relativo a IDER y Augusta Wind el informe insiste en que sus socios no tienen derecho a cantidad alguna porque ya fueron resarcidos con las operaciones de venta de sus participaciones.

De hecho, el experto cifra el cálculo correcto supuestamente indemnizable para IDER en 4.940.000 euros, habiéndose de descontar a esta cifra los más de 5.000.000 de euros que sus socios obtuvieron por la venta de acciones en 2005, "con lo que ya fueron pagados de sobra", mientras que en el caso de Augusta Wind, la cantidad indemnizable la fija en 3.860.000 euros que, como en el caso anterior, habría sido también cubierta con creces con los más de 7.000.000 de euros obtenidos con la venta accionarial.

Pero además, el perito, esbozando una sonrisa, ha ido todavía más allá en cuanto a sus discrepancias sobre los criterios seguidos por los reclamantes a la hora de fijar sus reclamaciones. "El problema de esto, y le he venido dando vueltas en los últimos meses, es cómo se valora el lucro cesante de cosas que no estaban hechas", ha apuntado Ayuste Cupido, para acto seguido recordar que en el caso de IDER ni siquiera llegó a seguir con una serie de parques porque carecían de viento.

"¡NO ESTAMOS EN NINGÚN SHOW, ESTAMOS EN UN JUICIO!"

La anécdota de la jornada se ha vivido en ese mismo momento cuando el letrado de una de las sociedades perjudicadas ha preguntado al declarante sobre si consideraba rentable un parque eólico de 2.200 horas de viento, ante la cual el experto ha vuelto a reírse. "Permítame ser un poco gallego, depende", ha espetado el perito, cuya reacción ha sido reprendida entonces por el magistrado presidente del tribunal.

"¡No estamos en ningún show, estamos en un juicio. Esta usted haciendo aspavientos fuera de lugar, le ruego que se abstenga de ese tipo de expresiones y gestos. Este presidente tiene el problema de no ser capaz de captar la ironía", le ha advertido el magistrado Ángel Santiago Martín.

La jornada ha contado también con la pericial aportada por dos expertos a propuesta de EDP--anteriormente SINAE--, otra de las sociedades encausadas en este juicio iniciado hace ya dos meses y medio, consistente en un informe que considera que SINAE pagó a un "precio superior de mercado" en 2005, en concrete 21.194.000 euros, por el 79,59 por ciento de las acciones de IDER.

Los peritos entienden que el precio abonado fue superior al registrado años después, en 2008 y 2015, por la venta del mismo paquete accionarial. "Se pagó de más en base a las estimaciones que se tomaron en 2005, según reflejan las cuentas reales de los parques", concluyen.

El juicio preseguirá el próximo día 9 de diciembre, mientras que al día siguiente dará comienzo ya el interrogatorio de las catorce personas encausadas, que se enfrentan, globalmente, a penas que suman 123,5 años de cárcel y el pago de 850 millones de euros en multas.