El perro que mordió a una niña de 3 años en Soria es de la pareja de la madre y pertenece a una raza peligrosa

Publicado 28/12/2018 12:39:27 CET

SORIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha confirmado esta mañana que se ha esclarecido el suceso de la mordedura de un perro a una niña de tres años, y que el propietario del animal, un American Staffordshire, es la actual pareja de la madre. El ataque se produjo en el domicilio de la madre, por lo que el subdelegado ha llamado a la calma a la ciudadanía al no haber ningún perro suelto peligroso.

A las 21.55 del miércoles 26 de diciembre, el Servicio de Emergencias 112 se puso en contacto con la Sala de Operaciones 091 de la Comisaría de Soria para informar de que se ha producido un ataque de un perro a una niña en el Parque de la Barriada.

Cuando los agentes policiales llegaron al escenario no hallaron a persona alguna y tampoco fueron requeridos por nadie. En ese momento se produjo la llegada de una ambulancia hasta un portal de la calle Los Cármenes, y se dirigió apresuradamente hacia ella una mujer con una niña en brazos con la cara tapada por un trapo, acompañada de un hombre. La Policía Nacional, por tanto, colaboró en la evacuación al hospital Santa Bárbara.

El hombre, que es pareja sentimental de la mujer, manifestó a los funcionarios policiales que, volviendo de unas compras, habían parado en la zona infantil del parque y que de repente oyeron gritos de la niña viendo a un perro de tamaño mediano y color oscuro, de los catalogados como raza peligrosa, que mordía en la cara a la niña causándole daños en la mandíbula, teniendo que abrir la boca del perro por la fuerza para liberar a la niña.

Siempre según esas declaraciones, la pareja desconocía si el perro estaba con alguna persona y hacia donde se había marchado. Seguidamente trasladaron a la niña a su domicilio, cercano al lugar de los hechos, desde donde llamaron al Servicio de Emergencias 112. A raíz de esas declaraciones, se iniciaron las pesquisas policiales.

La niña, como consecuencia de esas heridas, fue trasladada desde el Hospital de Soria al Río Hortega de Valladolid. En este centro médico, la Policía Nacional realizó un nuevo interrogatorio.

CONFIESA LA MADRE

A primeras horas de la noche, las gestiones policiales dieron sus frutos ya que la madre de la niña declaró ante los funcionarios de Policía de Valladolid que todo había sucedido en el salón del domicilio de su pareja sentimental y que el causante de las heridas era el perro propiedad de su pareja, quien de forma sorpresiva se había abalanzado contra la niña, la había mordido en la cara e intentó arrastrarla alejándola de la madre.

Latorre también ha explicado que las heridas no son tan graves como se presumía inicialmente, y que la niña se está recuperando.

El hombre de 36 años, pareja sentimental de la madre de la niña, era conocido por tener un perro de los que podía ser de raza peligrosa, y manifestó inicialmente a los agentes que tiene un perro de raza American Staffordshire, pero que no había sido el que mordió a la niña ya que estuvo toda la tarde en casa de su madre.

La perra fue requisada por la Policía Local y Nacional y se encuentra en dependencias municipales, en cuarentena, como presunta autora de la mordedura. Se abrirá el expediente pertinente que depurará las medidas que hay que tomar con el animal, entre ellas su posible sacrificio. De momento, se estudia si el perro pudiera transmitir alguna enfermedad o infección a la menor.

NO ESTABA REGISTRADA Y SIN SEGURO

La Policía Nacional continúa con la investigación porque no existía registro del perro, perteneciente a una de las razas consideradas peligrosas. Poseer un perro de esta raza requiere de autorizaciones que no existen o de las que no hay constancia. Tampoco hay seguro de responsabilidad civil ni los informes psicológicos necesarios y obligatorios para los dueños.

La perra es joven y la pareja de la madre habría tenido más perros de la misma raza anteriormente. En este sentido, Latorre ha añadido que, además de la Ley, el Ayuntamiento de Soria también cuenta con una ordenanza municipal estricta en este ámbito que también podría haberse incumplido.

La falsedad de las declaraciones, ha explicado Latorre, se debía a que la madre temía que se le quitara la custodia tanto de la niña como la de la perra, en el caso de la pareja.

El comisario, Luis Gilbert, ha añadido que se tomó declaración tanto a la madre de la niña como a su pareja, si bien el acta de declaración es de la madre. De hecho, próximamente se citará a la pareja a declarar para realizar formalmente y de forma regular los trámites necesarios. Posteriormente, se evaluará si fuera procedente imputar a la pareja de la madre algún tipo de responsabilidad en lo sucedido.

Gilbert ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, reiterando que la perra no está en libertad por la ciudad y ha indicado que en el año y medio que lleva al frente de la Comisaría de Soria, se trata del primer caso de estas características, por lo que no es habitual.