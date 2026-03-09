Una persona herida tras colisionar un camión y una furgoneta en la AP-1, en Burgos

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida y se encuentra atrapada tras colisionar un camión con una furgoneta en la autopista AP-1, a la altura de la capital burgalesa, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El suceso se ha producido sobre las 15.05 horas de este lunes cuando varias llamadas al 1-1-2 han alertado de la colisión de un camión y una furgoneta en el kilómetro 4 de la AP-1, lo que ha provocado que una persona haya quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Guardia Civil de tráfico de Burgos, la Policía Local y Nacional, Bomberos de Burgos y de Emergencias sanitarias - Sacyl que envía un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico.