Una persona herida e inconsciente tras una colisión entre dos turismos en Villafranca del Bierzo (León)

LEÓN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos en la salida de la A-6, sobre el kilómetro 407, en la entrada a la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso del centro de salud de Villafranca del Bierzo que alertaba del accidente, donde al menos una persona había resultado herida y se encontraba inconsciente.

El 112 ha trasladado el aviso a Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.