Personal técnico y científico del CSIC trabaja y asesora en la recuperación de Las Médulas tras el incendio de agosto

Un técnico de CSIC en el paraje de Las Médulas, afectado por el incendio que se inició elk día 9 de agosto en Yeres. - CSIC

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas, científicas y técnicas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia, está trabajando en el paraje de Las Médulas, en la provincia de León, para prestar apoyo, asesorar y colaborar en la recuperación de esta espacio natural, Patrimonio de la Humanidad, afectado por el incendio que el pasado 9 de agosto se inició en Yeres.

Los profesionales del CSIC están colaborando en los trabajos de campo iniciales que se están desarrollando en esta primera etapa y que consisten en la toma de muestras y el análisis de diferentes variables para determinar, en extensión e intensidad, el grado de afectación del fuego a la vegetación y el suelo, así como posibles efectos geológicos.

Toda la información que se recabe en esta primera etapa se trasladará a las administraciones responsables en la materia para que se lleven a cabo las medidas que se consideren convenientes para recuperar este paraje natural.

La implicación de este personal del CSIC se enmarcan en la petición de asesoramiento remitida por la Fundación Las Médulas, lo que ha supuesto que se haya activado el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) de CSIC para prestar apoyo científico-técnico experto.

En las tareas están participando investigadores del Instituto de Ciencias Forestales del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (ICIFOR-INIA-CSIC), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC),el Instituto de Ciencias Naturales y Agrobiología (IRNAS-CSIC) y el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC-UO-Principado de Asturias).

A ellos, se unirán especialistas en riesgos hidrogeológicos del IGME-CSIC para estudiar si se han visto afectados los acuíferos de la zona como consecuencia de las cenizas generadas por el incendio.

Además, se cuenta con la colaboración del equipo de drones para cartografiar el área afectada y dar apoyo visual al resto de personal investigador junto a otras fuentes de datos complementarias, como son las imágenes de satélite. El equipo de drones está integrado por personal del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), el IGME-CSIC y el Instituto de Historia (IH-CSIC).

Esta es la cuarta ocasión que el CSIC activa el GADE, que depende de la coordinadora de emergencias del CSIC, Inés Galindo, y está liderado por Javier Madrigal, coordinador de riesgos forestales, desde que en abril de 2024 el Consejo Superior de Investigaciones Científicasaprobara el Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE).

Este protocolo es una herramienta que sistematiza y agiliza la intervención y el apoyo que ofrece el CSIC como asesor experto científico-técnico a los gestores de las emergencias.